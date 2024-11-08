OnePlus анонсировала возможность поиска своего устройства даже в выключенном состоянии с помощью функции Powered Off Finding.

Компания OnePlus готовится к глобальному запуску своего нового флагмана OnePlus 13, и слухи о его уникальных функциях уже вызывают интерес среди пользователей. Одной из самых ожидаемых возможностей станет функция поиска устройства, даже когда оно отключено. Это стало возможным благодаря технологии Powered Off Finding, которая позволяет телефону оставаться доступным для поиска через сервис Google Find My Device, даже если батарея разряжена.

Обычно служба Find My Device работает только при включенном устройстве. Однако новая функция Powered Off Finding использует чип Bluetooth для передачи местоположения телефона, даже когда он выключен. Эта возможность уже реализована в последних моделях Google Pixel, таких как Pixel 8 и Pixel 9. Теперь, благодаря платформе Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13 может стать следующим устройством, поддерживающим эту функцию.

Недавно Мишаал Рахман из Android Authority заметил упоминание о новой функции в журнале изменений бета-версии OxygenOS 15. Описание гласило: «Теперь вы можете найти свое устройство, даже если оно выключено». Однако это упоминание исчезло из стабильной версии, что оставило вопросы о будущем внедрении функции. Тем не менее, глава Qualcomm подтвердил, что новая платформа Snapdragon 8 Elite поддерживает Powered Off Finding, и производители, такие как OnePlus, могут активировать эту функцию в своих устройствах.

Если OnePlus 13 действительно получит возможность поиска выключенного устройства, пользователи смогут чувствовать себя более уверенно, зная, что их телефон можно будет отыскать, даже если он отключен. Это значительное улучшение в области безопасности и удобства для владельцев смартфонов.

Кроме того, OnePlus 13 уже успел произвести впечатление в Китае своими характеристиками. Устройство оснащено мощным чипом Snapdragon 8 Elite и батареей емкостью 6000 мАч, что обеспечивает продолжительное время работы. Камера также привлекает внимание: тройная система с основным датчиком на 50 мегапикселей и дополнительными объективами обещает выдающиеся снимки.



