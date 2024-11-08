Huawei активно ищет сотрудников из TSMC, предлагая зарплату, в три раза превышающую текущие доходы тайваньских специалистов.

Китайский технологический гигант Huawei делает смелый шаг, пытаясь привлечь высококвалифицированных специалистов из тайваньской компании TSMC, известной как ведущий производитель полупроводников в мире. По информации отраслевых источников, Huawei предлагает своим потенциальным сотрудникам зарплату, которая в три раза превышает их нынешние доходы. Это агрессивное предложение стало частью стратегии Huawei по укреплению своей позиции в ключевом секторе.

Huawei давно стремится развивать свои возможности в области полупроводников, и с уменьшением глобального дефицита чипов компания видит возможность для стратегического роста. TSMC, обладая передовыми технологиями и уникальным опытом, стала главной целью для Huawei в этой борьбе за таланты. При этом Huawei утверждает, что такая кампания по набору кадров является обычной практикой для бизнеса.

Однако успех TSMC во многом зависит от их фирменных процессов и технологий, и существует серьезная обеспокоенность, что финансово мотивированные сотрудники могут раскрыть эти секреты конкурентам. Это создает риск для TSMC и всей технологической отрасли Тайваня, поскольку утечка информации может существенно изменить расстановку сил на рынке.

Агрессивный подход Huawei к найму совпадает с недавними финансовыми отчетами компании. Несмотря на рекордный доход, Huawei столкнулась с падением прибыли, что вызывает вопросы о необходимости значительных инвестиций в исследования и разработки. Многие эксперты предполагают, что это может предвещать запуск нового важного продукта.

Если Huawei удастся привлечь специалистов из TSMC, она не только получит квалифицированные кадры, но и потенциально ценные технические знания. Это может значительно ускорить путь компании к статусу ведущего производителя полупроводников, что еще больше усилит конкуренцию на уже жестком мировом рынке микросхем.