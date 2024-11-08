Ростех анонсировал новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон", которая значительно увеличит огневую мощь. Эта система сможет поражать многоэлементные цели с эффективностью, сравнимой с тяжелыми авиабомбами.

Современные технологии вооружения продолжают стремительно развиваться, и Ростех не отстает от этого тренда. На днях госкорпорация представила новую огнеметную систему, которая способна в некотором роде изменить подход к ведению боевых действий.

Ростех сообщил о создании тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", обладающей мощью, превосходящей несколько тяжелых авиабомб, таких как ОДАБ-500П. Эта система предназначена для эффективного поражения многоэлементных целей, включая укрепления, расположенные на большой площади.

В ходе специальной операции уже проявили себя системы "Солнцепек" и "Тосочка", которые способны выжигать площади в четыре и шесть гектаров соответственно. Теперь же новая система станет дальнейшим шагом в эволюции огнеметных технологий. Посмотреть видео, демонстрирующее работу новой огнеметной системы, можно в Telegram-канале.

Индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что ТОС-3 будет разработан на гусеничном шасси и уже создана первая опытная модель. Также система будет обладать увеличенной дальностью стрельбы, что повысит ее боевые возможности.