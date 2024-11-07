После победы Дональда Трампа на выборах, состояние самых состоятельных людей мира увеличилось на рекордные $63,5 млрд. Это событие вызвало значительный рост фондовых индексов и укрепление доллара.

Выборы в США всегда становятся важным событием не только для политиков, но и для экономики. Последние результаты голосования продемонстрировали, как победа одного кандидата может кардинально изменить финансовую ситуацию в Соединенных Штатах и повлиять на состояние самых состоятельных людей мира.

По данным Bloomberg, после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября, активы самых богатых людей мира увеличились на астрономические $63,5 млрд всего за один день. Это стало самым значительным увеличением с 2012 года. Наибольшую прибыль получил Илон Маск, чье состояние возросло на $26,5 млрд. Аналитики связывают такой рост с ожиданиями снижения налогов и уменьшения регулирования в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Также значительно увеличились состояния других бизнесменов: Уоррен Баффет добавил $7,58 млрд, Ларри Эллисон — $9,88 млрд, а состояние Джеффа Безоса выросло на $7,14 млрд, достигнув $228,3 млрд. В то же время, единственными, чье состояние не улучшилось, стали Бернар Арно и Марк Цукерберг. Арно потерял $2,85 млрд, что снизило его состояние до $173 млрд.

Победа Трампа также способствовала росту американских фондовых индексов, которые обновили исторические максимумы, открывшись с увеличением на 2-3%, а доллар укрепился на фоне этих событий. Об укреплении доллара предупреждал Дмитрий Абзалов, о чем подробнее можно прочесть здесь.