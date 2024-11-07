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Исследования ученых показывают, что тессеры на Венере могут быть следами древних ударов
Эти уникальные образования дают понимание о прошлом планеты и ее геологической истории.

Научные исследования Венеры всегда привлекали внимание астрономов и планетологов. Недавние открытия, сделанные группой ученых, поднимают новые вопросы о геологической истории этой загадочной планеты. Оказалось, что тессеры, уникальные образования на поверхности Венеры, могут быть результатом древних астероидных ударов. Это открытие не только меняет представление о венерианской геологии, но и дает возможность заглянуть в ее далекое прошлое.

Тессеры представляют собой большие участки земли, которые выглядят как морщинистые плиты, напоминающие гофрированное железо. Эти образования, иногда достигающие размеров континента, образовались в результате вулканической активности, когда раскаленная лава поднималась на поверхность, остывала и затвердевала. Однако ученые заметили, что на Венере существует нехватка крупных кратеров, что ставит под сомнение традиционные представления о столкновениях на планете.

Команда исследователей, включая Ивана Лопеса из Университета Рей Хуан Карлос в Мадриде, Эвана Бьоннеса из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора и Вики Хансен из Института планетарных наук в Аризоне, решила разобраться в этом парадоксе. Они связали существующие тессеры с возможными ударами, которые могли произойти миллиарды лет назад. В ходе исследования ученые сосредоточились на тессере Хаастте-баад, ширина которой составляет 1500 километров.

Анализ радиолокационных карт позволил команде лучше понять, как образовалась эта тессера. В далеком прошлом кора Венеры была значительно тоньше, чем сегодня, что создавало идеальные условия для ударов. Моделирование показало, что крупный астероид мог легко пробить кору, достигнув мантии и вызвав мощный вулканический выброс. Этот процесс напоминал «гороховый суп», где поднимающаяся лава образует характерные структуры.

Но это еще не все. Тессера Хаастте-баад также имеет концентрические кольца, которые указывают на второй удар. Этот второй астероид, возможно, имел диаметр около 70 километров и ударил по уже образованному кратеру. Такие двойные столкновения не редкость в Солнечной системе, и их изучение может помочь ученым лучше понять динамику ударов и их последствия.

Радарное изображение венерианского рельефа Хаастте-баад. Ниже представлена геологическая карта, на которой выделены концентрические кольца

Исследования показывают, что все это произошло между 1,5 и 4 миллиардами лет назад. Хаастте-баад сохранился в своем первозданном виде, так как этот регион не подвергался лавовым извержениям в течение миллионов лет. Теперь ученые намерены сосредоточить внимание на других тессерах, чтобы выяснить, являются ли они также следами ударов.

#венера #астероиды #планетология #тессеры
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