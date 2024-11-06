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NASA обнаружила «опасные зоны» для планет вокруг молодых звезд в Cygnus OB2
Космический аппарат NASA Chandra обнаружил опасные зоны вокруг молодых звезд, где высокоэнергетическое излучение угрожает формированию планет. Это открытие стало возможным благодаря совместным наблюдениям с телескопом Spitzer.

Астрономы сделали важное открытие, исследуя область звездного скопления Cygnus OB2, находящегося на расстоянии 4600 световых лет от Земли. Используя рентгеновскую обсерваторию Chandra и телескоп Spitzer, ученые выявили «опасные зоны», где высокоэнергетическое излучение от массивных молодых звезд разрушает протопланетные диски — те самые облака газа и пыли, из которых формируются планеты.

Команда астрономов провела долгосрочные наблюдения, создавая мозаичный снимок области, где сосредоточено множество звезд. Они выделили свечение рентгеновских лучей, которое позволило составить список ярких молодых звезд в этом звездном скоплении. Сравнив данные Chandra с оптическими и инфракрасными наблюдениями Spitzer, исследователи создали полную картину Cygnus OB2.

Опасность для планетарного формирования исходит от мощного ультрафиолетового и рентгеновского излучения, выбрасываемого массивными молодыми звездами. Это излучение воздействует на плотные облака газа и пыли, подавляя их способность к образованию планет. Процесс, известный как «фотоиспарение», приводит к быстрому разрушению протопланетных дисков, что делает их менее устойчивыми к образованию планет.

Исследование показало, что в областях с высокой концентрацией массивных звезд протопланетные диски исчезают намного быстрее. В Cygnus OB2 около 40% молодых звезд имеют такие диски в менее плотных регионах, но эта цифра падает до 18% в зонах, где высокоэнергетическое излучение более интенсивно. Наиболее угрожающие условия наблюдаются в пределах 1,6 световых года от самых массивных звезд, где наличие протопланетного диска снижается до 1%.


Дополнительно, другая группа исследователей проанализировала рентгеновские излучения Cygnus OB2 и обнаружила, что столкновения дисковых ветров, возникающих вокруг массивных звезд, создают высокоэнергетические выбросы. Эти взаимодействия нагревают окружающий газ, вызывая мощное рентгеновское излучение. Результаты этого исследования подчеркивают, как молодые звезды влияют на формирование планет в своих окрестностях, создавая условия, крайне неблагоприятные для появления новых миров, и открывают новые возможности для изучения процессов, происходящих в звездных скоплениях.

#nasa #астрономия #звезды #протопланетные диски #chandra #cygnus ob2
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