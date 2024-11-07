Авиакомпания Alaska Airlines начинает тестировать инструмент на основе искусственного интеллекта для оптимизации расписания рейсов. Новый подход обещает улучшить использование самолетов и повысить эффективность работы компании.

После того как частые изменения маршрутов привели к снижению клиентской базы, Alaska Airlines решила обратиться к искусственному интеллекту. Авиакомпания начала тестировать новый предиктивный инструмент, разработанный стартапом Odysee, который стал результатом сотрудничества инвестиционного подразделения Alaska Airlines и технологического инкубатора UP.Labs.

Этот инструмент позволит авиакомпании более эффективно планировать рейсы, используя данные для оптимизации работы каждого воздушного судна. Odysee способен запускать сотни симуляций за считанные секунды. Это дает возможность получать точные данные о нагрузке на рейсы и тестировать новые расписания на устойчивость к изменениям.

Для обучения платформы использовали данные о более чем 700 000 сегментах рейсов, выполненных Alaska Airlines в 2022 и 2023 годах. Генеральный директор Odysee, Стив Кэсли, отметил, что инструмент показал впечатляющую точность — 90% при тестировании на изменениях, внесенных вручную планировщиками. Это означает, что теперь авиакомпания может быстрее и точнее реагировать на изменения, минимизируя задержки и повышая доходы.

Кэсли привел пример работы инструмента: если планировщик понимает, что три рейса прибывают в город с двумя выходами на посадку, и требуется перенести один из них, Odysee смоделирует последствия этого решения. Он предскажет, как перенос повлияет на расписание и потенциальные задержки, а также оценит финансовые последствия.

Alaska Airlines планирует внедрить этот инструмент в первой половине следующего года, что станет важным шагом в модернизации процессов компании. В дополнение к этому, в сентябре авиакомпания завершила слияние с Hawaiian Airlines на сумму 1,9 миллиарда долларов, что стало крупнейшей сделкой среди американских авиаперевозчиков за последние десять лет.