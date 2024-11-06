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Галактика NGC 1386 бросает вызов традиционным представлениям образованию звезд
Астрономы впервые зафиксировали синхронное звездообразование в древней галактике NGC 1386, расположенной на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли. Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о том, что звездообразование замедляется с возрастом галактик.

Астрономы сделали потрясающее открытие, обнаружив в спиральной галактике NGC 1386 синхронизированное звездообразование, произошедшее 4 миллиона лет назад. Это событие стало настоящей сенсацией, так как ранее считали, что старые галактики не способны к таким всплескам активности. Вокруг центра NGC 1386 ученые выявили 61 группу молодых звезд, которые образовались почти одновременно и имеют схожие характеристики.

Эти звезды формируют синее кольцо шириной в один килопарсек, словно жемчужины на нитке. Альмудена Прието отметила, что такое единство в возрасте и массе звезд вызывает множество вопросов о процессах, происходящих в галактиках. Спутниковые наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл» и наземного VLT в Чили помогли астрономам понять, что звезды получают необходимый материал для своего формирования из длинных нитей газа и пыли, которые переносят молекулярный водород к центру галактики.

Ученые не обнаружили никаких соседних галактик, которые могли бы влиять на NGC 1386, что указывает на то, что именно эти волокна стали основным источником звездообразующего материала. Это открытие кардинально меняет представление о старении галактик. Ранее астрономы считали, что с возрастом запасы газа и пыли истощаются, что приводит к снижению скорости звездообразования. Однако NGC 1386 показывает, что даже в зрелом возрасте галактики могут активно формировать новые звезды.

Крупный план древней галактики NGC 1386, где астрономы обнаружили более 60 звездных скоплений, которые сформировались необычайно синхронно, и ожидается, что их число увеличится

Прието и ее команда предполагают, что крупное событие в диске галактики могло вызвать волну плотности, которая спровоцировала сжатие газа и активировала процесс звездообразования. Это объясняет, почему такие группы звезд образовались одновременно. Более того, астрономы заметили второе кольцо, состоящее из 70 карманов газа, что указывает на возможность будущих всплесков звездообразования в NGC 1386.

Параллельное изображение NGC 1386 в видимом диапазоне (слева), полученное с помощью космического телескопа Хаббл, и в радиодиапазоне (справа), полученное с помощью радиотелескопа ALMA. Оба изображения показывают молодые звездные скопления, где рождаются тысячи звезд. Темные пучки, которые видны проходящими близко к звездным скоплениям или заканчивающимися в них, являются нитями, переносящими материал для звездообразования, такой как молекулярный водород

Скорее всего, новый синхронизированный процесс начнется в течение ближайших 5 миллионов лет. Это открытие не только расширяет наше понимание эволюции галактик, но и подтверждает, что даже старые системы могут сохранять свою активность.

#космос #астрономия #галактики #звездообразование #ngc 1386
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