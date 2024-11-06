Спутник MP42 литовской компании NanoAvionics сделал селфи, чтобы зафиксировать повреждение. Небольшое отверстие на солнечной панели подчеркивает растущую проблему космического мусора и его влияние на спутники.

Спутник MP42, запущенный литовским производителем NanoAvionics в апреле 2022 года, стал свидетелем неожиданного инцидента. 24 октября он сделал снимок, на котором обнаружили пробоину диаметром 6 миллиметров на солнечной панели. Этот кадр, опубликованный 30 октября, стал доказательством того, насколько серьезной может быть угроза космического мусора.

Компания не смогла точно определить источник повреждения. Возможно, это результат столкновения с микрометеоритом или крошечным фрагментом мусора, который вращается вокруг Земли. Бортовая камера не фиксировала состояние солнечной панели в течение 18 месяцев, что усложняет определение момента инцидента. Несмотря на небольшие размеры отверстия, оно не привело к значительному снижению выработки электроэнергии.





Это событие поднимает важные вопросы о безопасности спутников. Независимо от причины, инцидент показывает, что космические операции требуют повышенного внимания к устойчивости аппаратов. Космическое пространство полнится мелкими фрагментами, и, по оценкам Европейского космического агентства, около 130 миллионов объектов размером от 1 до 10 см вращаются вокруг нашей планеты.

К примеру, в 2016 году один из таких объектов пробил солнечную панель спутника Sentinel 1A, что вызвало временные проблемы с его работой. На фоне растущего количества космического мусора, безопасность становится важной темой для обсуждения среди специалистов.