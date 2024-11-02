Недавний проект Йона Шёне, объединивший 3D-печать и клеевые пистолеты, стал уникальным устройством.

Йон Шёне, увлеченный 3D-печатью и термопистолетами, решил объединить свои две страсти. На канале «Proper Printing» он продемонстрировал свою последнюю разработку — 3D-принтер, который использует модифицированный клеевой пистолет Dremel. Устройство привлекло внимание благодаря своей простоте и функциональности, а также возможности печатать с использованием различных материалов.

Шёне начал с размышлений о том, что 3D-принтеры по сути являются усовершенствованными клеевыми пистолетами с контроллерами. Он задался вопросом: "Почему бы не использовать клеевые пистолеты для создания 3D-объектов?" Это стало отправной точкой для его эксперимента. В отличие от стандартных 3D-принтеров, которые требуют специальную нить, его устройство работает с клеевыми стержнями.

Первым шагом в создании принтера стала разборка клеевого пистолета. Шёне заменил стандартный нагревательный элемент на более безопасный и управляемый, что позволило добиться необходимых температур для работы с клеем. Он установил термопару, настроив её на 165 градусов по Цельсию, чтобы она должным образом подходила для горячего клея.

Далее Шёне сосредоточился на разработке экструдера. Он преодолел проблемы, связанные с "тепловой ползучестью", и создал систему подачи клея, которая работала без перебоев. Используя воронкообразный приемник, он обеспечил непрерывную подачу клеевых стержней, по образу механизмов Руба Голдберга.





Несмотря на несколько неудачных попыток, Шёне в итоге смог запустить свой принтер. В последние минуты своего видео он с гордостью демонстрировал, как устройство успешно работает. Теперь, когда проект завершен, у него есть планы на будущее. Он подумывает о том, чтобы попробовать печатать восковыми материалами и смешивать горячий клей с другими носителями.