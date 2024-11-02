Новое исследование показывает, что рост растительности в Сахаре может существенно повлиять на климат в северных регионах. Итальянские ученые обнаружили связь между изменениями в экосистеме пустыни и атмосферными процессами на больших расстояниях.

Африканская пустыня Сахара, обычно воспринимаемая как обширное пространство с пустынным климатом, на самом деле скрывает множество тайн. На протяжении тысячелетий здесь происходили изменения, которые влияли на растительность и климат. Периоды активного роста флоры, известные как «зеленение», чередовались с засушливыми эпохами. Одним из таких периодов стало время от 5000 до 11000 лет назад, когда солнечная радиация значительно увеличилась, что привело к усилению муссонов и повышению влажности в регионе.

Недавние исследования, проведенные доктором Марко Гаэтани и его командой, использовали климатическое моделирование, чтобы понять, как этот процесс повлиял на климат в средних широтах. Результаты показали, что озеленение Сахары изменило атмосферную циркуляцию, особенно в летние месяцы, когда активизировались муссоны. Это привело к значительным климатическим аномалиям в Северном полушарии. Например, в Скандинавии и Северной Америке наблюдали более теплую и сухую погоду, в то время как Западная Европа сталкивалась с холодными зимами и теплыми летами.

Кроме того, исследование выявило, что циркуляция Уокера — ключевая атмосферная система — сместилась на запад, что изменило направление струйных течений. Это изменение, в свою очередь, повлияло на Североатлантическое колебание, что также способствовало изменению температурного режима и характера осадков на континентах. В результате восточное Средиземноморье и северная Африка стали теплее и суше, тогда как центральная и восточная Европа, наоборот, ощутили более холодные и влажные условия.

Ученые отметили, что такие изменения происходили на протяжении тысяч лет, что связано с сокращением выбросов пыли и изменением альбедо. С переходом от пустыни к кустарникам альбедо уменьшилось, что способствовало дополнительному потеплению в тропиках. Более того, увеличение растительности позволило улучшить рециркуляцию воды, что помогло бороться с засушливыми условиями.