Walt Disney объявила о создании нового подразделения, которое займется использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности в своих проектах. Группу возглавит Джейми Ворис, ранее работавший над приложением для Apple Vision Pro.

Walt Disney, известная своим вкладом в индустрию развлечений, сделала важный шаг, создав новую группу под названием «Office of Technology Enablement». Эта команда будет сосредоточена на интеграции искусственного интеллекта и технологий смешанной реальности в различные аспекты бизнеса, включая кино, телевидение и тематические парки. Лидером группы назначили Джейми Вориса, который ранее курировал проект приложения для гарнитуры Apple Vision Pro.

Disney, основанная более ста лет назад как небольшая анимационная студия, превратилась в многонациональный конгломерат с 225 000 сотрудников и доходом почти 90 миллиардов долларов. В 2023 году компания сообщила о чистой прибыли в 2,35 миллиарда долларов. Теперь, в условиях стремительного развития технологий, Disney решает адаптироваться к новым реалиям, создавая команду, которая будет исследовать возможности ИИ и дополненной реальности.

Согласно информации Reuters, Disney активно изучает, как новые технологии могут улучшить пользовательский опыт и творческие процессы. Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment, отметил, что скорость и масштабы изменений в этих областях впечатляют. Он подчеркнул, что компании необходимо исследовать возможности и оценивать связанные риски.

В состав новой группы вошли ветераны Disney, такие как Кайл Лафлин, который вернулся в компанию после работы в Amazon. Его опыт в области виртуальной и дополненной реальности будет полезен для разработки новых аттракционов и улучшения уже существующих. Лафлин, как и многие другие, понимает, что Disney должна оставаться на передовой технологических изменений, чтобы не отстать от конкурентов.

Пока такие компании, как Meta* и Snap, представляют легкие очки, Disney работает над тем, чтобы интегрировать новые технологии в свои тематические парки и дома потребителей. Новая команда сосредоточится на поиске лучших способов применения дополненной реальности, чтобы сделать посещение парков Disney еще более захватывающим. Например, использование AR может значительно улучшить взаимодействие посетителей с аттракционами, добавляя элементы, которые сделают опыт более интерактивным и увлекательным.

Рынок устройств AR/VR продолжает расти, и в этом году он достиг 1,7 миллиона проданных единиц, причем более 60% из них пришлись на Meta*. Disney осознает, что для успешной конкуренции ей необходимо не только следить за тенденциями, но и активно внедрять инновации в свои проекты.

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признаны в РФ экстремистской организацией