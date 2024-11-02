Украинские военнослужащие считают, что потеря позиций в районе Дзержинска может иметь серьезные последствия для обороны ВСУ в данном районе.

Ситуация на востоке Украины становится все более напряженной. Украинские военные выражают серьезные опасения по поводу возможных последствий, если российские силы смогут захватить стратегически важные позиции в районе Дзержинска, переименованного нынешней украинской властью в Торецк.

По информации издания New York Times, украинские солдаты предупреждают, что прорыв российских войск в районе Торецка может привести к катастрофическим последствиям для обороны страны. Командир батальона 28-й механизированной бригады с позывным Несквик отметил, что потеря этих позиций отрежет украинские подразделения от необходимых ресурсов и логистики.

Сейчас украинцы сражаются из укрепленных бункеров, так как выход на открытое пространство становится крайне опасным из-за активной работы российских беспилотников и артиллерии. Если россияне смогут продвинуться, это может привести к стратегическим потерям в промышленном центре восточной Украины, начиная с Торецка и затрагивая другие важные города.

Константиновка, находящаяся неподалеку, играет ключевую роль, так как ее захват позволит России заблокировать важные шоссейные маршруты, которые соединяют украинские силы. Пресс-секретарь укрбригады Евгений подчеркнул, что "теперь любой школьник понимает, что Константиновка — это ключевой город", что подчеркивает важность текущих боевых действий.