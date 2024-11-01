Китайские ученые разработали инструмент искусственного интеллекта ChatBIT, основанный на модели Llama от Meta*, для применения в военных операциях. Новый ИИ способен собирать и анализировать разведывательные данные, что может существенно повлиять на стратегические решения армии.

Китайские ученые, работающие с Народно-освободительной армией, создали новый инструмент искусственного интеллекта под названием ChatBIT. Reuters утверждает, что этот ИИ основан на общедоступной модели Llama от компании Meta* и предназначен для улучшения сбора и анализа данных в военных операциях.

По мнению международного информационного агентства ChatBIT представляет собой результат работы группы исследователей из ведущих китайских научных институтов, связанных с армией. В июне ученые опубликовали статью, в которой подробно описали, как оптимизировали модель для выполнения задач, связанных с военными операциями.

Отмечается, что использование Llama для военных целей противоречит политике Meta*, которая запрещает применение своих технологий в таких сферах, как военные действия и шпионаж. Молли Монтгомери, директор по государственной политике Meta*, подтвердила, что любое использование модели Народно-освободительной армией является несанкционированным.

Согласно отчету Reuters, это первый случай, когда эксперты НОАК систематически изучают возможности открытых моделей, таких как Llama, с целью их военного применения. Это подчеркивает растущее внимание к искусственному интеллекту в военной сфере и усилия Китая по развитию технологий, которые могут изменить баланс сил.

Китайские ученые из разных институтов, включая Академию военных наук, активно работают над ChatBIT. Они уверены, что в будущем этот инструмент не только поможет в анализе разведывательных данных, но и станет важным элементом для стратегического планирования и принятия командных решений.

Представители Meta* отметили, что США должны учитывать глобальную конкуренцию в области искусственного интеллекта, особенно с учетом значительных инвестиций Китая в эту сферу.

*Meta и Facebook признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России