Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер поделился новыми планами компании на будущее, акцентировав внимание на отказе от встроенной памяти в процессорах Panther Lake и Nova Lake.

На недавней пресс-конференции Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, обсудил стратегические изменения в архитектуре процессоров компании. Он отметил, что встроенная память, использованная в Lunar Lake, стала «единичным случаем». Гелсингер подчеркнул, что компания не намерена продолжать этот подход, так как он не соответствует их бизнес-модели. По его словам, «объемная память не должна проходить через канал», что говорит о стремлении Intel оптимизировать свои производственные процессы.

В третьем квартале 2024 года Intel представила отчет о доходах, где Гелсингер отвечал на вопросы крупных инвесторов. Он подтвердил, что Panther Lake, следующий процессор компании, будет на 70% производиться на заводе Intel Foundry. Этот шаг знаменует собой важный этап в развитии Intel, так как Panther Lake станет первым клиентским процессором, созданным на новом узле Intel 18A. Гелсингер объявил, что запуск Panther Lake запланирован на вторую половину 2025 года, и он не будет иметь встроенной памяти, что отличает его от недавно выпущенных процессоров серии Core Ultra 200V.

Дэвид Зинснер, финансовый директор Intel, также затронул тему влияния AI на рынок. Он отметил, что изначальные прогнозы по продажам Lunar Lake изменились, и теперь компания ожидает, что этот процессор займет значительную долю рынка ПК с искусственным интеллектом. Гелсингер добавил, что Lunar Lake изначально разрабатывался как нишевый продукт с высокими показателями производительности и продолжительным временем автономной работы. Однако с ростом интереса к AI-PC, он превратился в массовый продукт, что изменило ожидания по объемам продаж.

Гелсингер также рассказал о планах на будущее, отметив, что Panther Lake и Nova Lake будут построены по более традиционной архитектуре, с памятью вне пакета. Это позволит избежать проблем, связанных с маржой, которые возникли в случае с Lunar Lake. Он выразил уверенность, что Intel сможет масштабировать свои возможности благодаря растущему интересу к ПК с искусственным интеллектом.