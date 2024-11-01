Компания Reaction Engines, известная своими гиперзвуковыми технологиями, объявила о переходе под внешнее управление. Это событие ставит под угрозу развитие британской программы гиперзвукового оружия и вызывает тревогу среди инвесторов.

Ситуация в мире аэрокосмических технологий вызвало волну обсуждений в западных СМИ. Reaction Engines, разработчик передовых гиперзвуковых двигателей, объявила о переходе под внешнее управление. Основанная в 1989 году Аланом Бондом, компания на протяжении 35 лет стремилась реализовать амбициозные проекты, включая создание космоплана Skylon. Бонд, известный своими достижениями в British Aerospace, стал символом инноваций в аэрокосмической отрасли.

В этом году Reaction Engines столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Планы по привлечению 150 миллионов фунтов стерлингов не увенчались успехом, а инвесторы, такие как BAE Systems и Rolls-Royce, отказались от дальнейших вложений. В результате, 31 октября компания оказалась в руках администраторов PricewaterhouseCoopers. Теперь сайт Reaction Engines перенаправляет пользователей на страницу PwC, где размещены уведомления для кредиторов. 173 из 208 сотрудников потеряли работу, и это создало волну беспокойства среди оставшихся.

Разработка синергического воздушно-реактивного ракетного двигателя (SABRE) произвела фурор и позволила компании занять лидирующие позиции в области гиперзвуковых технологий. SABRE, использующий уникальную систему охлаждения, способен мгновенно охлаждать поступающий воздух с помощью жидкого водорода. Потеря этой технологии ставит под угрозу не только будущее Reaction Engines, но и целую программу британского правительства по созданию гиперзвуковых ракет стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

Негативные последствия краха Reaction Engines ощущаются не только в Великобритании. Технологии охлаждения, разработанные компанией, использовали даже команды Формулы-1, что подчеркивает универсальность и важность этих инноваций. Сара О'Тул, соадминистратор PwC, выразила сожаление по поводу ситуации, отметив, что это тяжелое время для сотрудников компании.



