Два космических телескопа запечатлели уникальные изображения слияния галактик. Эти кадры открывают захватывающее зрелище, которое продолжается уже миллионы лет.

На фоне бескрайних просторов космоса астрономы наблюдают за захватывающим процессом — столкновением двух спиральных галактик, IC 2163 и NGC 2207. Эти космические объекты, находящиеся на расстоянии 80 миллионов световых лет в созвездии Большого Пса, привлекли внимание благодаря своим жутким образам, напоминающим глаза, смотрящие в пустоту. Снимки, сделанные телескопами Джеймса Уэбба и Хаббла, показывают, как этот космический танец продолжается уже миллионы лет.

На изображениях Хаббла звездные рукава галактик светятся синим, а их ядра излучают яркий оранжевый свет. В то же время, JWST демонстрирует, как холодная пыль обеих галактик излучает жуткий белый свет. Команда JWST описала это зрелище как «кровь, качающуюся по лицу», создавая атмосферу загадки и ужаса.

Два вида одной и той же сцены, на каждом из которых показаны две перекрывающиеся спиральные галактики, IC 2163 слева и NGC 2207 справа. Наблюдения в ультрафиолетовом и видимом свете космического телескопа NASA/ESA Hubble показаны слева, а наблюдения в среднем инфракрасном свете космического телескопа NASA/ESA/CSA James Webb — справа

Эти галактики активно формируют новые звезды, производя около двух десятков светил размером с Солнце каждый год. Они также стали свидетелями семи сверхновых за последние десятилетия, что значительно превышает средние показатели в нашей галактике.

Слияние IC 2163 и NGC 2207 приведет к образованию новых звездных структур и более яркого ядра. Но сейчас их взаимодействие продолжает создавать жуткие изображения, которые идеально подходят для сезона Хэллоуина.