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Санкции Китая ставят под угрозу поставки Вашингтоном дронов для Украины
Китайские санкции создают серьезные проблемы для американских производителей дронов, поставляющих технику на Украину.

Китайские санкции, введенные в ответ на действия США, ставят под угрозу поставки Вашингтоном беспилотников на Украину. Американская компания Skydio, один из крупнейших производителей дронов в стране, столкнулась с нехваткой ключевых компонентов, необходимых для производства. Эти ограничения касаются, в частности, аккумуляторов, поставляемых единственным китайским производителем.

Из американских СМИ стало известно, что генеральный директор Skydio Адам Брай провел встречи с высокопоставленными чиновниками в Белом доме, включая заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла. Он обсудил проблемы, с которыми сталкивается его компания, и выразил надежду на поддержку со стороны правительства. Брай отметил, что действия Китая демонстрируют, как тот использует цепочки поставок в своих интересах, нанося удар по конкурентам.

Китайские компании продолжают отправлять беспилотники на Украину, используя сложные схемы торговли. Это создает дополнительные трудности для американских поставщиков, которые вынуждены искать альтернативные решения. Некоторые компании даже прибегают к контрабанде, чтобы обеспечить себя необходимыми компонентами. Брай выразил мнение, что его компания стала мишенью для Пекина, который рассматривает ее как конкурента для своего гиганта DJI.

Россия критикует поставки оружия на Украину, отмечая, что это лишь усугубит конфликт и вызовет дополнительные страдания для украинцев.

#украина #сша #китай #санкции #дроны
Источник: ft.com
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