Google сообщает об удивительных успехах в области искусственного интеллекта, который теперь генерирует 25% нового кода компании. Финансовые результаты также впечатляют: доход достиг 88,2 миллиарда долларов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Google активно внедряет искусственный интеллект в свои процессы, и результаты не заставили себя ждать. На последнем финансовом отчете генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи поделился, что ИИ теперь отвечает за создание четверти всего нового кода компании. Это значительное достижение не только демонстрирует мощь технологий, но и позволяет снизить затраты на разработку. Инженеры Google, прежде чем запустить код в эксплуатацию, тщательно проверяют его, что гарантирует высокое качество.

Финансовые показатели компании впечатляют. Доход в 88,2 миллиарда долларов стал на 15% выше, чем в прошлом году. Особенно выделяются услуги Google, которые увеличили операционный доход на 28%. Несмотря на значительные инвестиции в искусственный интеллект, компания продолжает расти и развиваться.

Расширение инфраструктуры ИИ охватывает множество стран, включая США, Таиланд и Уругвай. Кроме того, Google заключила крупную сделку по получению ядерной энергии из небольших модульных реакторов, что станет важным шагом в борьбе с климатическими изменениями. Эта инициатива позволит создать 500 мегаватт новой безуглеродной энергии, что подчеркивает стремление компании к устойчивому развитию.

Одним из ярких примеров повышения эффективности является функция AI Overviews, которая оптимизировала стоимость запросов более чем на 90% всего за 18 месяцев. При этом компания удвоила емкость своих моделей Gemini, что позволяет им обрабатывать больше данных и улучшать пользовательский опыт.

Исследовательская команда Google DeepMind также продолжает удивлять мир своими достижениями. Демис Хассабис и Джон Джампер недавно получили Нобелевскую премию по химии за свою работу над AlphaFold, а Джефф Хинтон, бывший исследователь Google, стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Эти награды подчеркивают важность работы компании в области науки и технологий.

Модели Gemini охватывают семь платформ, каждая из которых имеет более двух миллиардов пользователей в месяц. Google Maps недавно присоединилась к этому списку, преодолев отметку в два миллиарда пользователей. Открытие Gemini для внешних разработчиков также создает новые возможности для интеграции и расширения функциональности продуктов Google.