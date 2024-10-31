Boston Dynamics продемонстрировала нового робота Atlas в действии, показав его возможности на производственной линии. Хотя видео не поражает воображение, оно подчеркивает новую роль робота на производстве.

Новый робот Atlas от Boston Dynamics стал предметом обсуждения после недавней демонстрации его возможностей. Компания представила обновленную версию, которая теперь больше ориентирована на помощь в производственных процессах, чем на зрелищные выступления.

В новом видео Atlas выполняет задачи, связанные с сортировкой деталей на производственной линии. Робот, лишенный гидравлических механизмов, демонстрирует, как он может перемещаться между полками и извлекать предметы, наклоняясь и приседая. Это придает ему человеческие черты, хотя движения все еще выглядят очень механическими.





В процессе работы Atlas сталкивается с трудностями. Он совершает ошибку при сортировке, что приводит к забавному моменту, когда он «отскакивает» и пытается исправить свою ошибку. Это показывает, что несмотря на достижения, роботы все еще учатся и развиваются. Даже небольшие недочеты становятся частью процесса, который требует постоянного совершенствования.

Движения Atlas впечатляют своей независимостью. Туловище и ноги работают отдельно, что позволяет ему менять положение более эффективно, чем человеку. Однако такая манера передвижения также создает странное впечатление, как будто робот стремится минимизировать движения. В отличие от человека, который редко движется назад, Atlas иногда выбирает этот способ, что вызывает вопросы о его оптимизации.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что поверхность робота покрыта царапинами. Эти следы, вероятно, свидетельствуют о падениях в процессе тестирования. Такие моменты не редкость для разработчиков, которые стремятся улучшить свои технологии.

Хотя новая демонстрация Atlas не поражает воображение, она акцентирует внимание на его практическом применении. Ранее зрители привыкли видеть робота в акробатических номерах, но теперь он выполняет более приземленные задачи. В будущем Atlas, как и другие модели компании, такие как Stretch и Spot, может занять важное место в производственных процессах, открывая новые горизонты для автоматизации и робототехники.