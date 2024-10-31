Apple планирует перенести первую стадию производства iPhone 17 в Индию вместо традиционного Китая. Это решение связано с желанием компании диверсифицировать свои производственные мощности и улучшить цепочку поставок.

В мире технологий постоянно происходят изменения, и Apple не исключение. Компания, известная своими инновациями, готовится к запуску нового поколения iPhone, но на этот раз первая стадия производства iPhone 17 может пройти в Индии.

Согласно последним данным, Apple планирует перенести начальную стадию производства iPhone 17 в Индию, что станет значительным шагом в стратегии компании. Обычно этот этап, известный как New Production Introduction, проходит на заводах в Китае, где прототипы превращаются в серийные модели. Однако, как сообщается, Apple рассматривает Индию как альтернативный производственный центр, где уже собираются iPhone на разных этапах.

Это решение связано с желанием компании диверсифицировать свои производственные мощности и поставки компонентов, что может помочь избежать зависимости от одного региона, к которому теперь США не благоволит.