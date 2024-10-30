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OpenAI создает первый чип совместно с Broadcom и TSMC
OpenAI анонсировала сотрудничество с Broadcom для создания собственного чипа вывода искусственного интеллекта. Параллельно компания отказывается от планов по строительству заводов для производства чипов, сосредоточив усилия на оптимизации цепочек поставок.

OpenAI, известная своими достижениями в области генеративного ИИ, объявила о начале работы над специализированным чипом вывода искусственного интеллекта в партнерстве с компанией Broadcom. Это сотрудничество позволит OpenAI значительно улучшить производительность своих систем и сократить затраты на вычислительные ресурсы. Важным шагом стало резервирование производственных мощностей на заводе TSMC, что обеспечит выпуск новых чипов в 2026 году.

Ранее OpenAI планировала создать собственную сеть заводов для производства чипов, но высокие затраты и длительные сроки реализации заставили компанию пересмотреть свои стратегические цели. Вместо этого она решила сосредоточиться на внутреннем проектировании чипов и использовании партнерских отношений для управления поставками. Интересно, что OpenAI уже начала интегрировать чипы от AMD и Nvidia в свои рабочие процессы, что указывает на стремление компании диверсифицировать источники компонентов.

Внутренняя команда OpenAI, состоящая из около 20 специалистов, включая опытных инженеров, ранее работавших над тензорными процессорами в Google, активно занимается разработкой нового чипа. Эти эксперты обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы создать продукт, способный удовлетворить растущие потребности в вычислительных мощностях.

Сейчас спрос на обучающие чипы превышает предложение, однако аналитики предсказывают, что в ближайшем будущем потребность в чипах вывода может возрасти. OpenAI, как один из крупнейших покупателей чипов, стремится использовать преимущества отраслевых партнерств, чтобы обеспечить стабильные поставки и снизить затраты. Это решение может оказать значительное влияние на рынок технологий, особенно учитывая, что компании, такие как Amazon, Meta и Microsoft, также активно ищут пути оптимизации своих производственных процессов.

Интересно, что акции Broadcom и AMD отреагировали на эту новость ростом. Акции Broadcom увеличились на 4,5%, а AMD поднялись на 3,7%. Это свидетельствует о том, что инвесторы видят в этом сотрудничестве потенциал для роста.

OpenAI также уделяет внимание вопросам управления рисками, связанными с поставками чипов. Учитывая дефицит графических процессоров Nvidia, компания ищет альтернативные решения, что может привести к значительным изменениям в ее стратегии. Например, OpenAI рассматривает возможность использования чипов AMD через платформу Microsoft Azure, что позволит ей не только сократить зависимость от одного производителя, но и расширить свои возможности.

Согласно прогнозам, OpenAI ожидает убыток в размере 5 миллиардов долларов в этом году при выручке в 3,7 миллиарда долларов. Основными статьями расходов остаются затраты на вычислительные ресурсы, электроэнергию и облачные сервисы. Это подчеркивает важность оптимизации ресурсов и поиска новых поставщиков для обеспечения эффективной работы.

В свете этих изменений OpenAI проявляет осторожность в вопросе привлечения специалистов из Nvidia, стремясь сохранить хорошие отношения с одним из своих ключевых партнеров. Это может стать залогом успешного сотрудничества в будущем, когда спрос на чипы и вычислительные мощности продолжит расти.

#искусственный интеллект #openai #broadcom #чип
Источник: reuters.com
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