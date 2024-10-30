Xiaomi может в ближайшее время представить новый бюджетный смартфон Redmi A3 Pro на мировом рынке. Устройство недавно прошло сертификацию Bluetooth SIG.

Китайский гигант Xiaomi ранее уже привлек внимание СМИ, анонсировав свой новый бюджетный смартфон Redmi A3 Pro в Кении. На данный момент есть основания ожидать начала глобального запуска устройства, поскольку оно уже получило сертификацию Bluetooth SIG с номером модели 2409BRN2CG. Однако детали о характеристиках устройства пока остаются под не известны.

Согласно информации, Redmi A3 Pro представляет собой переименованный Redmi 14C. Устройство получило большой 6,88-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, что позволяет пользователям наслаждаться плавным изображением. Под капотом скрывается процессор MediaTek Helio G81 Ultra, который в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает достойную производительность для повседневных задач. Память устройства также можно расширить до 8 ГБ виртуальной, что делает его еще более привлекательным для пользователей.

Redmi A3 Pro оснастили 50-мегапиксельной двойной камерой с искусственным интеллектом. Эта особенность позволяет делать качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Аккумулятор на 5160 мАч обещает длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Кроме того, телефон работает на базе кастомизированной операционной системы HyperOS, что обеспечивает дополнительные функции и удобство. Пользователи оценят наличие разблокировки по лицу и сканера отпечатков пальцев, что добавляет уровень безопасности. Устройство представлено в двух стильных цветах: синем и черном, что позволяет каждому выбрать вариант по своему вкусу.

Пока официального объявления о глобальном запуске не поступало, но все знаки указывают на то, что Redmi A3 Pro готовится к выходу на международный рынок.