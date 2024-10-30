Apple представила обновленный Mac Mini с новейшим чипом M4, который стал еще более компактным и мощным. Этот настольный компьютер получил не только новый дизайн, но и серьезные технические улучшения.

Apple вновь привлекла внимание пользователей, представив обновленный Mac Mini, который теперь оснащен чипом M4. Этот настольный компьютер стал не только более мощным, но и значительно уменьшился в размерах. Дизайн устройства изменился так, что его длина и ширина составляют всего пять дюймов (12,7 см). Если раньше Mac Mini считался компактным, то теперь он выглядит как настоящий карманный компьютер.

Внутри нового Mac Mini скрываются поистине впечатляющие технологии. Чип M4 поддерживает трассировку лучей, что открывает новые возможности для графики и визуальных эффектов. Оперативная память теперь составляет 16 ГБ по умолчанию, что соответствует современным требованиям пользователей. Базовая модель стоит от 599 долларов, а более мощная версия с M4 Pro начинается с 1399 долларов. Это говорит о том, что Apple нацелена на широкий круг потребителей, от обычных пользователей до профессионалов.

Что касается портов, Apple не разочаровала. На передней панели разместились два порта USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. На задней стороне расположены Ethernet, HDMI и три порта USB-C/Thunderbolt. Хотя USB-A ушли в прошлое, пользователи получают больше возможностей с Thunderbolt 4 и 5, в зависимости от выбранного чипа.

Производительность нового Mac Mini впечатляет. Чип M4 Pro включает 14 ядер ЦП и 20 ядер ГП. Пользователи могут настроить оперативную память до 32 ГБ с обычным M4 или до 64 ГБ с M4 Pro. Максимальный объем хранилища достигает 8 ТБ, что позволяет использовать Mac Mini как полноценный рабочий инструмент. Дополнительный 10-гигабитный Ethernet также станет приятным бонусом для тех, кто нуждается в высокой скорости интернет-соединения.

Скорее всего, чип M4 Pro найдет свое место в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro, которые Apple анонсирует в ближайшее время.