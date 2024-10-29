На выставке CES 2025 AMD планирует представить впечатляющий ассортимент новинок, включая графические процессоры RDNA 4 и гибридные чипы Strix Halo. Инсайдеры уже поделились подробностями о будущих продуктах, которые обещают удивить поклонников технологий.

В преддверии выставки CES 2025, которая пройдет в январе, AMD готовит целый ряд захватывающих новинок. Инсайдеры, такие как Чжанчжунхао с канала X Everest, уже успели поделяться списком ожидаемых продуктов.

В сегменте ноутбуков AMD планирует презентовать гибридные процессоры Strix Point Halo. Эти чипы обещают не только высокую производительность, но и энергоэффективность, что делает их идеальными для портативных устройств. Также ожидается появление чипов Kraken Point и Fire Range, которые заменят предыдущие модели Dragon Range.

Настольные ПК также не останутся без внимания. AMD собирается представить новые графические процессоры RDNA 4, которые могут изменить правила игры в среднем сегменте рынка. Эти видеокарты, как ожидается, выйдут в первом квартале 2025 года. Кроме того, новые процессоры X3D, такие как Ryzen 9950X3D и 9900X3D, продолжат традицию высокопроизводительных решений. Интересно, что выпуск 9800X3D намечен всего на неделю раньше, что создает интригу вокруг ценовой политики.

На рынке портативных устройств AMD предложит чипы Ryzen Z2 и Z2 Extreme, продолжая линейку Z1. Эти новинки обеспечат пользователям еще больше возможностей для гейминга и работы на ходу. Каждый из этих продуктов демонстрирует стремление AMD к инновациям.

Тем не менее, стоит сохранять осторожность. Несмотря на оптимистичные прогнозы, рынок технологий всегда полон неожиданностей. Слухи о графических процессорах RDNA 4 подтверждают, что AMD стремится укрепить свои позиции, хотя конкуренция с NVIDIA остается серьезной. AMD не бросает вызов верхнему сегменту, по крайней мере до выхода RDNA 5, который обещает стать совершенно новой архитектурой.