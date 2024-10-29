Министерство обороны России продемонстрировало кадры пусков ядерных ракет в рамках тренировок стратегических сил. Учения, прошедшие под руководством Владимира Путина, показали готовность ответить на потенциальные угрозы.

Минобороны России представило зрелищные кадры пусков ядерных ракет (посмотреть видео можно на rbc.ru), которые стали частью масштабной тренировки стратегических сил. Эти учения, организованные под руководством президента Владимира Путина, продемонстрировали мощь и готовность российских вооруженных сил к реагированию на угрозы.

Согласно сценарию учений, российские войска отвечали на гипотетическую ядерную атаку противника с массированным ударом. В рамках тренировок активировали все компоненты ядерной триады: наземные комплексы, подводные ракеты и воздушные системы.

Важным моментом стало успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая стартовала с космодрома Плесецк. Эта ракета, обладающая дальностью до 11 тысяч километров, поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. «Ярс» представляет собой стратегический комплекс, который использует твердое топливо и оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками, что делает его сложной целью для противника.

Вместе с этим, подводные силы также продемонстрировали свою мощь. Атомный ракетный подводный крейсер «Новомосковск» из акватории Баренцева моря и «Князь Олег» из Охотского моря запустили баллистические ракеты «Синева» и «Булава». Обе ракеты отличаются высокой дальностью и точностью. «Синева», например, представляет собой трехступенчатую жидкостную баллистическую ракету третьего поколения, которая размещается на стратегических подводных лодках.

Также в учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты. Эти бомбардировщики, находящиеся на вооружении с 1981 года, способны нести ракеты типа Х-55, которые имеют дальность полета до 2,5 тысяч километров. Ту-95МС остается важным элементом в системе стратегического сдерживания.

Проведение таких учений важно для демонстрации не только военной мощи, но и способности российских вооруженных сил к быстрому реагированию на потенциальные угрозы. Каждый запуск ракет стал символом готовности страны защищать свои интересы. Эти тренировки подчеркивают стратегическую значимость ядерного сдерживания в современном мире, где военные конфликты могут принимать неожиданные формы.