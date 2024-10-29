Минобороны России представило зрелищные кадры пусков ядерных ракет (посмотреть видео можно на rbc.ru), которые стали частью масштабной тренировки стратегических сил. Эти учения, организованные под руководством президента Владимира Путина, продемонстрировали мощь и готовность российских вооруженных сил к реагированию на угрозы.
Согласно сценарию учений, российские войска отвечали на гипотетическую ядерную атаку противника с массированным ударом. В рамках тренировок активировали все компоненты ядерной триады: наземные комплексы, подводные ракеты и воздушные системы.
Важным моментом стало успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая стартовала с космодрома Плесецк. Эта ракета, обладающая дальностью до 11 тысяч километров, поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. «Ярс» представляет собой стратегический комплекс, который использует твердое топливо и оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками, что делает его сложной целью для противника.
Вместе с этим, подводные силы также продемонстрировали свою мощь. Атомный ракетный подводный крейсер «Новомосковск» из акватории Баренцева моря и «Князь Олег» из Охотского моря запустили баллистические ракеты «Синева» и «Булава». Обе ракеты отличаются высокой дальностью и точностью. «Синева», например, представляет собой трехступенчатую жидкостную баллистическую ракету третьего поколения, которая размещается на стратегических подводных лодках.
Также в учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты. Эти бомбардировщики, находящиеся на вооружении с 1981 года, способны нести ракеты типа Х-55, которые имеют дальность полета до 2,5 тысяч километров. Ту-95МС остается важным элементом в системе стратегического сдерживания.
Проведение таких учений важно для демонстрации не только военной мощи, но и способности российских вооруженных сил к быстрому реагированию на потенциальные угрозы. Каждый запуск ракет стал символом готовности страны защищать свои интересы. Эти тренировки подчеркивают стратегическую значимость ядерного сдерживания в современном мире, где военные конфликты могут принимать неожиданные формы.