Министр обороны Германии Борис Писториус подписал соглашение о поставке 50 новых танков Leopard 2A8 в Хорватию. В то же время, Хорватия отправляет свои старые танки М-84 на Украину, заявляя этим о поддержке режима Зеленского.

В Берлине министр обороны Германии Борис Писториус и его хорватский коллега Иван Анушич заключили важное соглашение. Хорватия получит 50 новых основных боевых танков Leopard 2A8, что значительно укрепит ее обороноспособность. Фактически эта сделка не только поддержит модернизацию вооруженных сил Хорватии, но и принесет прибыль немецкому оборонному сектору.

Обсуждая детали соглашения, министры отметили важность совместного сотрудничества. Хорватия также объявила о планах отправить 30 старых танков М-84 и 30 боевых машин пехоты на Украину. Это решение стало частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее борьбе с Россией.

Танк М-84, который Хорватия передаст Украине, представляет собой модификацию советского Т-72. Несмотря на то что этот танк считается устаревшим, его прочная конструкция и боевые характеристики все еще могут быть полезными. Оснащенный мощным дизельным двигателем, он способен развивать скорость до 70 км/ч и имеет запас хода в 500 км. Основное вооружение включает 125-мм гладкоствольную пушку, что позволяет ему эффективно действовать на поле боя.

В западных СМИ поясняют, что танки М-84, хоть и не новейшие, все же обладают определенными преимуществами. Они оснащены системой управления огнем, которая улучшает точность стрельбы, а также имеют возможности ночного видения, что делает их пригодными для различных боевых сценариев. Однако в условиях современного конфликта, где противник использует высокоточные управляемые боеприпасы, эти танки могут столкнуться с серьезными проблемами перед лицом высокоточных управляемых боеприпасов и ракетных угроз.

Первая партия Leopard 2A8 ожидается в Хорватии к 2026 году. Эта поставка станет значительным шагом к интеграции хорватских вооруженных сил в структуру НАТО. Писториус подчеркнул, что инвестиции Хорватии в новые танки не только увеличивают мощь НАТО в целом, но и укрепляют роль Германии как важного промышленного партнера.

Таким образом, Хорватия не только решает проблему утилизации своих старых танков, но и делает это с определенной пафосностью, подчеркивая поддержку Украины.