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Исследование британских ученых: ИИ-фильтры влияют на влечение между людьми
Британские ученые провели исследование, показывающее, как фильтры на основе искусственного интеллекта влияют на восприятие привлекательности во время общения.

Недавнее исследование ученых из Университета Глазго раскрыло, как фильтры на основе искусственного интеллекта могут влиять на то, как мы видим друг друга. Во время эксперимента участники не знали, что их лица изменяются с помощью технологий ИИ. Фильтры меняли улыбки людей, делая их более яркими или менее заметными, и это происходило в реальном времени.

Ученые организовали быстрые свидания, где участники общались друг с другом, а фильтры работали, чтобы создать более привлекательные образы. Интересно, что даже небольшие изменения в улыбках значительно усиливали романтическое влечение между людьми. Например, когда улыбка одного человека становилась более заметной, его партнер начинал считать его более привлекательным. При этом участники не видели, как меняются их собственные лица, но все равно ощущали, что это влияет на их восприятие других.

Кроме того, участники начали повторять выражения лиц друг друга, что изменяло их поведение и даже голос. Это создавало эффект обратной связи: чем больше улыбок они видели, тем больше влечения чувствовали. Когда улыбки становились более выраженными, участники чувствовали, что другой человек проявляет к ним больший интерес.

После эксперимента всем рассказали о том, что их лица изменялись с помощью ИИ-фильтров. Это вызвало множество вопросов. Ученые отметили, что результаты исследования поднимают важные научные и этические темы. Как такие технологии могут повлиять на наше взаимодействие? Что они значат для психологии и этики, особенно когда фильтры становятся все более доступными и сложными?

Доктор Пабло Ариас-Сара, ведущий автор исследования, подчеркнул, что это открытие помогает лучше понять, как социальные факторы влияют на романтические чувства. Он также отметил, что с ростом популярности ИИ-фильтров важно обсуждать, как они могут изменить наше восприятие друг друга и наши отношения. В ближайшие годы, когда такие технологии будут становиться все более реалистичными, важно понимать их влияние на общество и личные связи.

#искусственный интеллект #фильтры #привлекательность #социальные взаимодействия
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