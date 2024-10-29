Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple представляет M4 iMac: 24-дюймовый дисплей 4,5K, яркие цвета и улучшенный интеллект Apple
Apple анонсировала новый iMac с чипом M4, который обещает значительное увеличение производительности и новые функции. Яркий 24-дюймовый дисплей и поддержка искусственного интеллекта делают его привлекательным выбором для пользователей.

Apple снова привлекла внимание к себе, представив новый iMac на базе процессора M4.

Apple оснастила его процессором, который обеспечивает в 1,7 раза большую производительность в повседневных задачах и до 2,1 раза — в более требовательных приложениях. Пользователи могут ожидать быстродействия, которое значительно превосходит предшественника на базе M1.

Одной из ключевых особенностей нового iMac стала интеграция Apple Intelligence. Эта функция привносит в компьютер возможности, ранее доступные только на iPhone и iPad. Теперь пользователи могут использовать инструменты написания на основе искусственного интеллекта, а также интеграцию с Siri и ChatGPT. Это открывает новые горизонты для работы и творчества.

Дисплей нового iMac впечатляет своими характеристиками. 24-дюймовый Retina экран с разрешением 4,5K обеспечивает яркие и четкие изображения. Сверхтонкий дизайн и опциональное нанотекстурированное стекло придают устройству современный вид. А 12-мегапиксельная камера идеально подходит для видеозвонков, обеспечивая высокое качество изображения.

Звук также не остался без внимания. Шестидинамиковая аудиосистема и три высококачественных микрофона обеспечивают чистое звучание и отличную передачу голоса.

Что касается подключения, новый iMac предлагает до четырех портов Thunderbolt и USB-C, а также поддержку WiFi 6E и Bluetooth 5.3. Touch ID добавляет уровень безопасности, позволяя быстро разблокировать устройство.

Apple предлагает iMac в различных ярких цветах: от оранжевого до зеленого. Покупатели могут выбрать соответствующие аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. Стартовая цена нового устройства составляет 134 900 индийских рупий (около 1560000 руб. в переводе по курсу ЦБ РФ на 29.10.24). Предварительные заказы уже открыты, а продажи начнутся 8 ноября.

#apple #технологии #imac #m4
+
Написать комментарий (0)
Apple представляет новый iMac с чипом M4 и искусственным интеллектом
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
6
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
32
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
20
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
12
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
3
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
5
ZTE Nubia разрабатывает 5 необычных смартфонов
+
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
12
Tesla впервые показала своё роботакси Cybercab при дневном свете, раскрыв особенности дизайна
1
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
10
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
4
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
5

Сейчас обсуждают

Виктор Саввинов
17:00
Вот только ставка 21% и продолжает расти, как и цены.
Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
Китя
16:58
Да из за этого. Спасибо разобрала.
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
VladTag
16:57
«Дедоллоризация» мировой экономики: страны БРИКС могут перейти на крипту и отказаться от валюты США
Добрый Доктор
16:55
А где детальные спеки? Где инфа о гарантиях на аккумулятор девайса, с чем у Паласа в 10+ сериях беда.
Компания OnePlus анонсировала новый флагман OnePlus 13 с защитой IP68 и впечатляющей батареей
Асоциальный Кит
16:54
Свое сало не видать, в чужое лезешь.
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Сергей Анатолич
16:46
"Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация" Это чего, ещё два года ждать что ли?
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
Родион Вестов
16:35
Зачем выдумывать, чтобы подогреть интерес к крипте? Путин сказал, что никакие новые системы нафиг не сдались, тем более из какой-то Швейцарии. У России есть своя система, аналог свифта у Китая есть св...
«Дедоллоризация» мировой экономики: страны БРИКС могут перейти на крипту и отказаться от валюты США
Fergus
16:33
C Кити наконец розовые очки спали
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
BruteForce
16:29
> Во-вторых, аппетиты Украины в рамках этого «плана победы» столь высоки, что Вашингтон попросту не может предоставить Киеву столько «Томагавков», не оголив при этом свой собственный потенциал. Ну па...
NYT: Зеленский требует от США крылатые ракеты «Томагавк» в рамках секретной части своего «плана победы»
Степан Антонов
16:28
"Это неописуемо!" - сказала собака увидев баобаб.
Nintendo Switch 2 будет быть описана производителем уже очень скоро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем