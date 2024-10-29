Apple анонсировала новый iMac с чипом M4, который обещает значительное увеличение производительности и новые функции. Яркий 24-дюймовый дисплей и поддержка искусственного интеллекта делают его привлекательным выбором для пользователей.

Apple снова привлекла внимание к себе, представив новый iMac на базе процессора M4.

Apple оснастила его процессором, который обеспечивает в 1,7 раза большую производительность в повседневных задачах и до 2,1 раза — в более требовательных приложениях. Пользователи могут ожидать быстродействия, которое значительно превосходит предшественника на базе M1.

Одной из ключевых особенностей нового iMac стала интеграция Apple Intelligence. Эта функция привносит в компьютер возможности, ранее доступные только на iPhone и iPad. Теперь пользователи могут использовать инструменты написания на основе искусственного интеллекта, а также интеграцию с Siri и ChatGPT. Это открывает новые горизонты для работы и творчества.

Дисплей нового iMac впечатляет своими характеристиками. 24-дюймовый Retina экран с разрешением 4,5K обеспечивает яркие и четкие изображения. Сверхтонкий дизайн и опциональное нанотекстурированное стекло придают устройству современный вид. А 12-мегапиксельная камера идеально подходит для видеозвонков, обеспечивая высокое качество изображения.

Звук также не остался без внимания. Шестидинамиковая аудиосистема и три высококачественных микрофона обеспечивают чистое звучание и отличную передачу голоса.

Что касается подключения, новый iMac предлагает до четырех портов Thunderbolt и USB-C, а также поддержку WiFi 6E и Bluetooth 5.3. Touch ID добавляет уровень безопасности, позволяя быстро разблокировать устройство.

Apple предлагает iMac в различных ярких цветах: от оранжевого до зеленого. Покупатели могут выбрать соответствующие аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. Стартовая цена нового устройства составляет 134 900 индийских рупий (около 1560000 руб. в переводе по курсу ЦБ РФ на 29.10.24). Предварительные заказы уже открыты, а продажи начнутся 8 ноября.