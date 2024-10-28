Новый отчет NASA демонстрирует, как деятельность агентства принесла экономике США 76 миллиардов долларов в 2023 году. Исследование подчеркивает важность инвестиций в космические технологии для создания рабочих мест и стимулирования инноваций.

В 2023 году NASA продемонстрировало свою значимость для экономики США, представив отчет, который впечатляет своими цифрами. Агентство обеспечило экономический вклад в размере 76 миллиардов долларов, что в три раза превышает его бюджет, составивший 25,4 миллиарда долларов. Эти данные отражают результаты работы NASA в различных областях, включая инициативу «Луна-Марс» и исследования изменения климата.

Программа «Луна-Марс» оказала особенно заметное влияние, добавив 23,8 миллиарда долларов к экономике и создав почти 100 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в климатические исследования также принесли ощутимые результаты, обеспечив 7,9 миллиарда долларов и 32 900 рабочих мест. Эти цифры показывают, что космическое агентство не только изучает вселенную, но и активно способствует экономическому развитию на Земле.

Отчет охватывает все штаты, показывая, что в 45 из них влияние NASA превысило 10 миллионов долларов, а в восьми штатах эта сумма перевалила за 1 миллиард. Такие результаты подчеркивают, насколько разнообразные и глубокие последствия имеет работа агентства для всей страны. Администратор NASA Билл Нельсон отметил, что инвестиции в агентство означают поддержку американских рабочих и технологий, которые могут изменить жизнь людей к лучшему.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов отчета стало количество созданных рабочих мест. Миссии NASA обеспечили 304 803 рабочего места по всей стране, что привело к поступлениям в виде налогов на сумму 9,5 миллиарда долларов. Эти данные показывают, как космические исследования могут стимулировать не только научный прогресс, но и экономическое развитие.

Кроме того, NASA продолжает генерировать инновации. В 2023 году агентство подало 40 новых патентных заявок и получило 69 патентов. Многие из технологий, разработанных NASA, нашли применение в повседневной жизни, превращаясь в бытовые предметы, которые мы используем ежедневно.