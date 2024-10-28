Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, выдвинул идею о новом подходе к разрешению конфликта на Украине. Он предлагает пересмотреть Минские соглашения и привлечь европейские войска для контроля соблюдения договоренностей.

Конфликт на Украине остается одной из самых острых тем в международной политике. Ситуация по мнению Запада требует новых решений, и кандидаты на пост президента США предлагают свои стратегии. Дональд Трамп, известный своими нестандартными подходами, вновь привлекает внимание мировых СМИ, выдвигая идею о «Минске-3».

В случае своей победы на предстоящих выборах Дональд Трамп планирует инициировать новый этап переговоров по конфликту на Украине, который он назвал «Минск-3». По информации издания The Financial Times, Трамп собирается изменить существующие Минские соглашения, предложив новые механизмы контроля и наказания за несоблюдение условий.

Трамп намерен заменить традиционные силы НАТО и ООН на «европейские войска» для мониторинга выполнения договоренностей. Этот шаг, по его мнению, позволит сократить финансовые вложения США в конфликт, переложив часть ответственности на Европу. Один из советников Трампа отметил: «За это будет платить Европа», подчеркивая, что именно европейские страны должны взять на себя бремя обеспечения мира в регионе.

Такое предложение вызывает интерес и вопросы о том, как именно оно будет реализовано. Трамп, как всегда, стремится к пересмотру привычных подходов, что может привести к новым дискуссиям в международной политике.