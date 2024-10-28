Российские таксисты выражают недовольство качеством китайских автомобилей, которые заполнили рынок. Проблемы с надежностью и сроком службы вызывают серьезные вопросы у водителей, работающих на этих машинах.

В последние годы китайские автомобили стремительно завоевали рынок такси в России, занимая 70-80% от общего числа машин в таксопарках. Однако многие водители начали высказывать недовольство качеством этих автомобилей. Сроки эксплуатации китайских моделей значительно уступают показателям европейских и корейских брендов, что вызывает тревогу среди таксистов.

По данным игроков рынка, таксисты вынуждены списывать китайские автомобили после 150 тысяч километров пробега. Для сравнения, европейские и корейские марки обычно служат в два раза дольше, достигая пробега в 250-300 тысяч километров. В одном из московских таксопарков 70% закупленных китайских авто столкнулись с проблемами вариаторов, что ставит под сомнение надежность этих машин. Андрей Попков, председатель межрегионального профсоюза «Таксист», отметил, что многие модели имеют схожие двигатели и трансмиссии, и их качество оставляет желать лучшего.

Водители недовольны не только сроком службы. Несмотря на то что стоимость таких машин может быть привлекательной на первый взгляд, расходы на их обслуживание со временем оказываются значительно выше. Аналитики Национального агентства промышленной информации утверждают, что за пять лет эксплуатации затраты на содержание китайского кроссовера могут превысить цену нового автомобиля.

Несмотря на общие проблемы, некоторые китайские марки все же вызывают положительные отзывы. Сергей Трифонов, владелец московского таксопарка, поделился своим опытом по модели Jaecoo J7, которая на данный момент не доставила ему ни одной проблемы. Однако даже у него возникли опасения по поводу долговечности электроники после 100 тысяч километров пробега, что также является распространенной проблемой среди других брендов.

Разумеется, не только качество автомобилей вызывает недовольство. Водители сталкиваются с трудностями в ремонте китайских машин. С начала 2024 года срок поставки автозапчастей увеличился в два раза, что создает дополнительные сложности. Роман Гуляев, владелец сервиса «Евроавто», отметил, что отсутствие каталогов и поддельные запчасти становятся серьезной проблемой для обслуживания китайских автомобилей. Он подчеркивает, что часто оригинальные детали оказываются контрафактными.

С учетом растущих расходов на содержание автомобилей, таксисты ожидают повышения тарифов на поездки. Сервис «Яндекс Go» уже заявил о планах на увеличение цен на 3-4%. Правда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не видит оснований для повышения тарифов и намерена продолжать работу над сдерживанием цен.