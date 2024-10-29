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Появилась информация про iPhone SE 4: новые функции, дизайн, цена, дата выхода и ожидаемая стоимость
Apple готовит к запуску новый бюджетный iPhone SE 4, который должен появиться в начале 2025 года. Утечки информации раскрывают ключевые характеристики и возможные новшества устройства.

Недавние утечки о новом iPhone SE 4 привлекли внимание фанатов Apple. Ожидается, что этот бюджетный смартфон станет доступен для покупателей в первом квартале 2025 года. Информаторы предоставили подробности о дизайне и характеристиках устройства, что создало волну обсуждений среди поклонников бренда.

Первое, что бросается в глаза, — это собственный 5G модем Apple под кодовым названием «Centauri». Этот шаг может значительно повысить эффективность работы устройства и снизить зависимость компании от сторонних производителей.

Что касается дисплея, iPhone SE 4, по слухам, получит 6,06-дюймовую LTPS OLED-панель с разрешением 2532 x 1170. Это позволит пользователям наслаждаться яркими и четкими изображениями, а пиковой яркости в 800 нит будет достаточно для комфортного использования даже при ярком солнечном свете. Устойчивость экрана также возрастет благодаря использованию Ceramic Shield, который зарекомендовал себя в предыдущих моделях.

Производительность устройства обещает быть на высоком уровне благодаря чипу A18, который также используется в iPhone 16 и 16 Plus. В паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, этот процессор должен обеспечить плавную работу и поддержку новых функций Apple Intelligence.

Камера, хотя и не станет флагманской, порадует пользователей 48-мегапиксельным сенсором Sony Exmor IMX904 на задней панели и 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Эти характеристики позволят делать качественные снимки и видеозвонки.

Размеры нового устройства составят 146,7 x 71,5 x 7,8 мм, а емкость аккумулятора увеличится до 3279 мАч. Это заметное улучшение по сравнению с iPhone SE 3, который имел батарею всего на 2018 мАч. Кроме того, смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также поддержку быстрой и беспроводной зарядки.

Что касается цены, ожидается, что iPhone SE 4 будет стоить от $499 до $549. Официальная презентация запланирована на март 2025 года, и именно тогда поклонники Apple смогут узнать все детали нового устройства.

#смартфоны #apple #утечки #iphone se 4
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