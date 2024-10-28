Иран быстро устранил ущерб, нанесенный военной инфраструктуре в результате недавнего ракетного удара Израиля. Министр обороны Азиз Насирзаде подчеркнул, что страна использовала собственные ресурсы для восстановления.

Иранские власти сообщили о завершении восстановления военной инфраструктуры после ракетного удара, произведенного Израилем. Министр обороны Азиз Насирзаде отметил, что ущерб оказался незначительным, и его быстро устранили с использованием внутренних научных разработок. Это заявление прозвучало на фоне нарастающей напряженности в регионе.

Ситуация вокруг недавних атак Израиля вызывает много вопросов. Министр иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи Хамане заявил, что Исламская Республика оставляет за собой право ответить на агрессию, опираясь на нормы международного права. Он также акцентировал внимание на необходимости привлечения международного сообщества к ответственности за действия Израиля в секторе Газа и Ливане.

Багаи подчеркнул, что безнаказанность израильского режима порождает новые преступления. Он отметил, что Иран продолжает дипломатическую работу, направленную на объединение исламских стран против насилия и геноцида в оккупированных территориях. В этом контексте министр упомянул о конференциях и встречах, инициированных Ираном для мобилизации международной поддержки.

Кроме того, Багаи выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и подчеркнул, что реакция на агрессию Израиля побуждает соседние государства занять более жесткую позицию. Он также добавил, что дипломатические усилия могут помочь предотвратить дальнейшее распространение войны в регионе, подчеркивая важность консенсуса среди стран Ближнего Востока.

Иран продолжает утверждать, что его позиция в отношении оружия массового поражения остается ясной. Багаи заверил, что республика не намерена использовать ядерную энергию в военных целях, ссылаясь на религиозные указания и логические соображения. Это заявление служит попыткой развеять опасения международного сообщества касательно ядерной программы Ирана.

В свете последних событий, Иран активно использует все доступные средства для защиты своих интересов и обеспечения безопасности в регионе. Министр обороны подчеркнул, что героическая оборона вооруженных сил во время атаки стала важным моментом для страны, укрепив дух и единство народа.