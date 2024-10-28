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Google разрабатывает ИИ-агента для автоматизации работы в веб-браузерах
Google анонсировала разработку ИИ-агента, который сможет управлять веб-браузерами и автоматизировать повседневные задачи. Проект под кодовым названием Jarvis станет частью новой модели ИИ Gemini, ожидаемой в декабре.

Google готовит запуск ИИ-агента, который призван значительно упростить взаимодействие пользователей с веб-браузерами. Этот проект, известный под кодовым названием Jarvis, станет частью новой модели ИИ Gemini, которая должна увидеть свет в декабре. Агент Jarvis получит возможность автоматизировать рутинные действия, такие как заполнение форм или бронирование авиабилетов, что может сэкономить время и усилия пользователей.

Название Jarvis отсылает к вымышленному помощнику из вселенной Marvel, который помогает Тони Старку. Это имя символизирует амбициозные цели Google по созданию умного и полезного инструмента. Пользователи смогут взаимодействовать с ИИ напрямую, отдавая ему команды на выполнение различных задач. Например, агент может помочь организовать покупку билетов в кино или упростить процесс онлайн-шопинга.

В этом контексте интересным является то, что подобные разработки появляются и у других компаний. Например, Anthropic недавно представила Claude 3.5 Sonnet, который позволяет разработчикам программ управлять компьютерами так, как это делает человек. OpenAI также ведет работы над аналогичными технологиями, что подчеркивает растущий интерес к созданию более интеллектуальных и удобных для пользователя решений.

#google #ии #браузеры #project jarvis
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