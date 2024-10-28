Ростех завершил поставку новой партии БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа. Эти бронетранспортеры прошли все необходимые испытания и получили одобрение военной приемки.

В условиях современных военных вызовов важность надежной техники для армии становится как никогда актуальной. Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех завершил поставку новой партии десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка-М», которые обещают повысить боеспособность российских войск.

БТР-МДМ «Ракушка-М» стал очередным шагом в укреплении обороноспособности страны. Эти машины успешно прошли все виды испытаний и были приняты представителями военной приемки. Бронетранспортеры оснащены системами для подавления управления беспилотниками и защитой верхней полусферы, что делает их более эффективными в современных условиях боя.

Кроме того, «Ракушки» имеют комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектрах, а также приборы ночного видения для механика-водителя. Эти особенности делают технику универсальной для выполнения различных задач. БТР-МДМ предназначены для перевозки до 13 десантников и необходимого снаряжения, что позволяет им действовать в любых климатических условиях.

С экипажем из двух человек, «Ракушки» способны развивать скорость до 70 км/ч по шоссе и 45-50 км/ч по пересеченной местности. Интересно, что это единственная современная бронированная машина в России, на которой была отработана технология десантирования с самолета с экипажем на борту, что подчеркивает ее уникальность и важность для армии.