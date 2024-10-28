Финансовый директор LG New Energy Ли Чанг-Сил поделился мнением о влиянии предстоящих выборов в США на рынок электромобилей. Компания ожидает, что неопределенность в экономике и конкуренция со стороны Китая могут изменить динамику отрасли.

Ли Чанг-Сил, финансовый директор LG New Energy, компании, поставляющей аккумуляторы для таких автопроизводителей, как Tesla и General Motors, высказал мнение о том, что результаты президентских выборов в США могут существенно повлиять на развитие рынка электромобилей. Он отметил, что в ближайшие годы сохранятся риски, связанные с макроэкономической ситуацией и геополитикой, что может сказаться на спросе и предложении в этой сфере.

По его словам, конкуренция со стороны китайских производителей аккумуляторов усиливается, и многие автопроизводители начинают разрабатывать собственные батареи. Это создает дополнительные вызовы для LG New Energy, которая уже планирует сократить капитальные затраты в 2024 году, что связано с замедлением роста производства электромобилей. В этом контексте компания ожидает, что капитальные расходы будут значительно ниже текущих уровней, за исключением ключевых инвестиций.

Недавние изменения в спросе на электромобили также заставили автопроизводителей пересмотреть свои стратегии по электрификации. Ли Чанг-Сил указал на ряд факторов, включая недостаток доступных моделей и медленное развитие инфраструктуры зарядных станций. Он также отметил, что торговая напряженность и усиление конкуренции со стороны Китая оказывают давление на рынок.

По прогнозам, восстановление спроса на электромобили в Европе может произойти через 18 месяцев, а в США — через два-три года, что во многом зависит от климатической политики и новых нормативных актов. Аналитики также подчеркивают, что возможное переизбрание Дональда Трампа может негативно сказаться на темпах роста спроса на электромобили из-за предложений по сокращению налоговых льгот.

В последнем отчете LG New Energy сообщила об операционной прибыли в размере 448 миллиардов вон (31,37 млрд руб.) за третий квартал, что ниже показателя за тот же период прошлого года, когда прибыль составила 731 миллиард вон (51,18 млрд руб.).