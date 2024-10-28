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«Роскосмос» освобождает частоты для 5G, предлагая новые возможности для мобильной связи
«Роскосмос» объявил о выделении почти 300 МГц для развития сетей 5G, что открывает новые перспективы для мобильных операторов. Однако компании выражают интерес к другим диапазонам радиочастот.

На форуме «Спектр 2024» начальник радиочастотного центра «Роскосмоса» Антон Степанов сообщил о разработанном радиочастотном плане, позволяющем освободить почти 300 МГц для мобильных операторов. Это решение касается диапазона частот 6425-7125 МГц, который недавно был утвержден Международным союзом электросвязи как ключевой для развертывания сетей пятого поколения в России.

Степанов уточнил, что «Роскосмос» не планирует использовать полосу 6700-6925 МГц, что открывает возможности для операторов связи. Он отметил, что данное решение было предпринято с прицелом на будущее, позволяя заранее подготовиться к новым технологиям. Однако окончательные условия использования освобожденного спектра должны быть согласованы в рамках Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которая отвечает за распределение радиочастот в стране.

Технология 5G обещает значительно повысить скорость передачи данных, уменьшить задержку сигнала и снизить энергозатраты устройств. Эти преимущества становятся особенно актуальными в контексте развития интернета вещей, где требуется подключение множества устройств. В то время как 5G активно внедряется в Европе, США и многих азиатских странах, Россия стремится интегрироваться в эти глобальные тренды.

На Всемирной конференции радиосвязи в конце 2022 года был утвержден диапазон 6425-7125 МГц для стран региона 1, включая Россию и СНГ. В Китае уже начались разработки оборудования для работы в этом диапазоне, а Бразилия также проявляет интерес к его использованию. Ассоциация GSMA прогнозирует, что к 2027 году охват этого диапазона значительно увеличится, что станет важным шагом в развитии технологий связи.

Тем не менее, представители Минцифры подчеркнули, что вопрос использования диапазона 6700-6925 МГц не обсуждался. Они отметили, что радиочастотный спектр является ограниченным ресурсом, и необходимо найти оптимальные условия для его совместного использования. Ранее ГКРЧ разрешила использовать частоты 24,25–24,65 ГГц для 5G, но решение по другим диапазонам все еще находится в процессе обсуждения.

Крупнейшие российские операторы выразили заинтересованность в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который используется в других странах, однако в России он занят спутниковыми системами. Операторы утверждают, что массовое использование частот приведет к улучшению качества услуг и доступности оборудования для пользователей. Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» подчеркивают необходимость выделения новых частот, так как текущих ресурсов недостаточно для полноценного развития сетей.

Несмотря на интерес к диапазону 6425-7125 МГц, эксперты считают, что его применение может стать актуальным лишь через 10-12 лет, когда начнется внедрение сетей следующего поколения. В настоящее время в мире отсутствует массовое производство оборудования, способного работать в этом диапазоне, что ставит под сомнение его немедленное использование в России.

#5g #роскосмос #мобильная связь #радиочастоты
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