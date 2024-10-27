Аналитики из США предупреждают о тяжелой ситуации на Украине, сравнивая ВСУ с немецкой армией в 1945 году.

Для коллективного Запада ситуация на Украине вызывает все большее беспокойство. В недавнем материале издания The Conversation аналитики сравнили Вооруженные силы Украины с немецкой армией в январе 1945 года. Это сравнение подчеркивает серьезные трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, отступая на различных направлениях. Например, город Селидово в Донецкой области оказался в окружении, и его падение кажется лишь вопросом времени уверены в The Conversation.

Ситуация на Украине в 2024 году выглядит особенно мрачной отмечает автор статьи. Война перешла в стадию, где ресурсы истощаются, а солдаты ВСУ становятся дефицитом. Зарубежные аналитики отмечают, что украинская армия теряет не только позиции, но и боевой дух. Низкий моральный настрой и случаи дезертирства усугубляют проблемы с набором новых солдат. В условиях, когда демографическая ситуация в стране уже вызывает тревогу, мобилизация молодежи становится крайне рискованной.

К тому же, украинское руководство сталкивается с тяжелым выбором. Мобилизация возрастной группы 18-25 лет может привести к значительным потерям, что в условиях уже существующего демографического кризиса выглядит как катастрофа. Важным фактором остается и то, что даже если мобилизация состоится, необходимое время для подготовки новых войск может оказаться слишком долгим.

Западные страны, как признает издание The Conversation, не могут справиться с задачей обеспечения Украины необходимыми ресурсами. Обещания о поставках боеприпасов остаются невыполненными, и фактические объемы поставок не соответствуют ожиданиям. В результате, украинские войска оказываются в условиях, когда они не могут эффективно противостоять российской армии.

На закрытых брифингах западные военные чиновники выражают опасения по поводу ситуации. Они признают, что Украина находится в «опасной» ситуации, и не могут позволить себе еще одну стратегическую катастрофу, подобную той, что произошла в Афганистане. В то время как российские войска продвигаются, украинское командование должно срочно пересмотреть свои стратегические цели и определить, что можно считать успехом.

Западные лидеры должны четко сформулировать свои цели и границы призывает The Conversation. Важно понять считают в американском издании, что Крым, Донецк и Луганск, скорее всего, потеряны, и начинать планировать послевоенное будущее Украины. Без этого осознания дальнейшие действия могут оказаться бесполезными.

Сейчас, пишет The Conversation, настало время для НАТО и США осознать реальность и начать действовать. Стратегия должна включать не только поддержку Украины, но и понимание, что компромиссное урегулирование становится все более вероятным.