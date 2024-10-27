Генеральный директор Ford Джим Фарли поделился своим восторгом от электромобиля Xiaomi SU7, который стал его постоянным спутником. Он подчеркнул, как важно изучать предложения конкурентов для успеха в автомобильной индустрии.

Генеральный директор Ford Джим Фарли не скупится на похвалы в адрес китайского электромобиля Xiaomi SU7. В недавнем интервью он откровенно рассказал о своем опыте вождения этой модели, отметив, что уже полгода использует ее и не собирается расставаться. Фарли заявил: «Мы летели на нем из Шанхая в Чикаго, я езжу на нем уже полгода и не хочу с ним расставаться».

Такое признание от руководителя крупной автомобильной компании звучит довольно неожиданно, особенно учитывая, что Xiaomi — это не традиционный игрок на рынке автомобилей. SU7, первый электромобиль компании, доступен в трех вариантах: стандартном, Pro и Max. Цены начинаются от 30 500 долларов (в переводе – 2 948 300 руб по курсу на 27.10.24), что делает его доступным для широкой аудитории.

Особенно интересен вариант Max, который выделяется мощным двигателем на 295 лошадиных сил и полным приводом. Аккумуляторы SU7 также заслуживают внимания: максимальная версия предлагает емкость 101 кВт·ч, в то время как стандартные и Pro версии имеют 73,6 и 94,3 кВт·ч соответственно. Xiaomi планирует расширить линейку, выпустив версии с батареями на 132 и 150 кВт·ч, но подробностей о них пока нет.

Фарли подчеркнул, что изучение конкурентов, таких как Xiaomi, помогает Ford оставаться конкурентоспособным. Он считает, что понимание сильных сторон других компаний способствует улучшению собственных продуктов и услуг. В этом контексте его восторженные отзывы о Xiaomi SU7 подчеркивают важность открытости к новым идеям и готовности учиться у соперников.

Таким образом, похвала Фарли в адрес Xiaomi SU7 не только отражает его личные предпочтения, но и подчеркивает необходимость адаптации и инноваций в быстро меняющемся мире автомобильной индустрии.