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Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
Китайская лаборатория SHMFF представила резистивный магнит, который побил мировой рекорд с напряженностью 42,02 тесла. Это достижение позволяет исследовать уникальные свойства материи и создавать более чувствительные научные инструменты.

Китайские ученые из лаборатории по исследованию сильных магнитных полей (SHMFF) создали резистивный магнит, который генерирует магнитное поле в 42,02 тесла. Это значение превышает магнитное поле Земли в 800 000 раз и позволяет изучать свойства материи.

Установка, на которой был установлен рекорд, находится в Хэфэе и 22 сентября 2023 года побила предыдущий рекорд в 41,4 тесла, установленный в 2017 году. Это важный шаг для физиков и исследователей, стремящихся расширить знания о материальном мире.

Физик Иоахим Возница из Дрезденской лаборатории отметил, что более сильные магнитные поля позволяют исследовать экзотические формы материи. Чем мощнее магнит, тем легче обнаружить новые состояния веществ, которые не проявляют себя в обычных условиях.

Создание такого магнита требует значительных энергетических затрат. SHMFF потребляет 32,3 мегаватта для достижения своих рекордов. Тем не менее, резистивные магниты остаются предпочтительными, так как они могут поддерживать сильные магнитные поля дольше, чем сверхпроводящие аналоги. Это делает их подходящими для длительных экспериментов.

Команда SHMFF также работает над гибридными магнитами, которые могут достичь аналогичных результатов с меньшими затратами энергии. В 2022 году они продемонстрировали гибридный магнит с напряженностью 45,22 тесла, что подтверждает их планы по улучшению технологий.

Эти достижения позволяют международным исследователям использовать рекордный магнит для тестирования материалов, таких как сверхпроводники. Ученые уверены, что такие исследования приведут к созданию более чувствительных приборов, способных обнаруживать слабые явления, ранее недоступные для науки.

#китай #физика #материалы #магнит
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