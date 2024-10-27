На саммите NVIDIA в Мумбаи генеральный директор Дженсен Хуан рассказал о потенциале искусственного интеллекта в повышении производительности труда. Он подчеркнул, что ИИ не заменит людей, но в некоторых задачах сможет работать в 1000 раз эффективнее.

На октябрьском саммите NVIDIA, прошедшем в Мумбаи, Дженсен Хуан, генеральный директор компании, поделился своими мыслями о роли искусственного интеллекта для будущего рынка труда. Он отметил, что ИИ не заменит людей, но в определенных сферах его производительность способна значительно превзойти человеческие возможности. Это заявление вызвало широкий интерес и обсуждение среди участников мероприятия.

Хуан привел примеры, показывающие, как ИИ может выполнять до 50% задач, значительно ускоряя рабочие процессы. Он пояснил, что, хотя ИИ способен справляться с определенными заданиями, он не может полностью заменить человека. Например, в некоторых случаях ИИ может выполнить 20% работы в 1000 раз быстрее, чем это делает человек. Однако в других ситуациях этот показатель может варьироваться.

Когда одного из журналистов заинтересовал вопрос о том, не угрожает ли ИИ его позиции в компании, Хуан уверенно ответил, что это невозможно. Он видит будущее, в котором работники используют ИИ в качестве помощников, что позволит автоматизировать рутинные задачи и сосредоточиться на более творческих и стратегических аспектах своей работы.

Генеральный директор подчеркнул, что реальная угроза заключается не в том, что ИИ забирает рабочие места, а в том, что те, кто умеет эффективно использовать ИИ, могут обойти тех, кто этого не делает. В этом контексте Хуан призвал работников адаптироваться к новым технологиям и использовать их для повышения своей эффективности.

Слова Хуана подчеркивают важность интеграции ИИ в рабочие процессы. Он предостерег от страха перед технологиями, объясняя, что правильное использование ИИ может стать ключом к успеху в будущем. В его видении, работники и ИИ совместно создадут более продуктивную и инновационную среду, где каждый сможет максимально раскрыть свой потенциал.