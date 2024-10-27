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Таяние ледников в Исландии угрожает новыми вулканическими извержениями, опасными для всего мира
Ученые из Исландии исследуют, как изменение климата может повысить вероятность вулканических извержений. Таяние ледников ослабляет давление на земную кору, что может привести к катастрофическим последствиям.

Скорость изменения климата поразительна. Особенно остро это проявляется в Исландии, где ученые наблюдают за возможностью увеличения вулканической активности. Проблема обостряется: ледники, сдерживающие вулканы, стремительно тают, и это вызывает серьезные опасения. Reuters в своей статье подробно рассказывает, что вулканологи из Исландского метеорологического управления стараются понять, как изменение климата может повлиять на поведение вулканов, в частности на Аскья — один из самых известных вулканов страны.

Летний день в Исландии. Вулканолог Мишель Паркс готовится к исследованию кратерного озера Вити, расположенного на склоне вулкана Аскья. Она наклоняется над молочно-голубой водой, чтобы замерить температуру. Окружающий ландшафт наполнен сернистым газом, а туман окутывает местность. Это не просто интересный пейзаж, а место, где наука сталкивается с угрозами, исходящими от природы.

С момента последнего извержения Аскья в 1961 году вулкан оставался в состоянии покоя. Однако, пишет Reuters, в 2021 году Паркс и ее команда заметили, что вулкан начал подниматься. За короткое время его высота увеличилась на 11 сантиметров. Это явление, известное как инфляция, указывает на накопление магмы и газов под земной корой. За три года вулкан поднялся на 80 сантиметров, что вызвало серьезные опасения среди ученых.

Почему же это происходит? Все связано с таянием ледников. Ледяные шапки, накапливающиеся на поверхности, оказывают огромное давление на земную кору. Когда этот вес уменьшается, внутренние силы Земли активизируются. В результате давление на подземные резервуары магмы ослабевает, и вулканы начинают "просыпаться". Этот процесс становится особенно актуальным в свете глобального потепления.

Аскья не единственный вулкан, который может быть подвержен этому эффекту. Исландия — это страна вулканов, и на сегодняшний день 34 активные вулканические системы находятся под ледяными шапками. Ученые предполагают, что многие из них могут "проснуться" в ближайшие годы. Объективные данные показывают, что ледники потеряли 16% своего объема за последние 130 лет, причем половина этой потери произошла за последние три десятилетия. Если так пойдет и дальше, то многие вулканы окажутся под меньшим давлением, и вероятность извержений возрастет.

Вероятность извержения вулкана Аскья и его соседей вызывает множество вопросов. Ученые ведут наблюдения за температурой и кислотностью кратерного озера. Скачок этих показателей может сигнализировать о грядущем извержении. Вулканологи считают, что небольшие извержения более вероятны, но не исключают и катастрофические сценарии, подобные тем, что произошли в прошлом.

История вулканической активности Исландии подтверждает тревожные прогнозы. Во время последнего ледникового периода вулканы в стране извергались с частотой, превышающей нынешние показатели в 30–50 раз. Таяние льда привело к катастрофическим извержениям, меняющим ландшафт и угрожавшим жизни. Например, извержение Лаки в 1783 году вызвало значительные потери среди населения, и последствия ощущались далеко за пределами Исландии.

Совсем недавно, отмечает Reuters, ученые обратили внимание на активность вулканов, скрытых под ледниками по всему миру. Исследования показали, что такие вулканы могут представлять собой опасность для миллионов людей. Углекислый газ и другие парниковые газы, выбрасываемые во время извержений, могут еще больше усугубить климатические изменения, создавая порочный круг.

Исландия служит естественной лабораторией для изучения этих процессов. Мишель Паркс говорит, что ее команда стремится к созданию более масштабной картины, которая поможет понять, что нас ждет в будущем. Учитывая тектоническую активность и ледяные шапки, Исландия предлагает уникальную возможность для изучения взаимодействия между климатом и вулканической активностью.

Неопределенность остается главной проблемой. Когда и как произойдут следующие извержения? На эти вопросы ученым предстоит ответить, продолжая свои исследования. С каждым новым днем давление на ледники увеличивается, и с ним растет вероятность того, что Исландия вновь окажется в центре вулканической активности. Важно не только изучить эти процессы, но и подготовить общество к возможным последствиям. Необходимо планировать действия, чтобы избежать катастрофы, которая может угрожать не только Исландии, но и всему миру.


#экология #изменение климата #исландия #ледники #вулканы #извержения
Источник: reuters.com
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