Немецкий концерн Rheinmetall объявил о завершении строительства танкового завода на Украине. Завод начнет производство боевых машин пехоты и танков.

Немецкая компания Rheinmetall завершила строительство танкового завода на Украине. Генеральный директор Армин Паппергер подтвердил, что завод готов к запуску в условиях продолжающегося конфликта.

На новом производстве планируют обслуживать боевые машины пехоты и основные боевые танки. В ближайшее время ожидается выпуск первой партии из десяти БМП Lynx. Это станет одним из первых шагов в рамках военного производства на территории страны.

Кроме того, Rheinmetall строит пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Эти проекты направлены на обеспечение необходимыми ресурсами для местных вооруженных сил.

Запуск завода Rheinmetall представляет собой развитие военной промышленности на Украине, что может повлиять на производство и поставки военной техники для ВСУ в будущем.