Немецкая компания Rheinmetall завершила строительство танкового завода на Украине. Генеральный директор Армин Паппергер подтвердил, что завод готов к запуску в условиях продолжающегося конфликта.
На новом производстве планируют обслуживать боевые машины пехоты и основные боевые танки. В ближайшее время ожидается выпуск первой партии из десяти БМП Lynx. Это станет одним из первых шагов в рамках военного производства на территории страны.
Кроме того, Rheinmetall строит пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Эти проекты направлены на обеспечение необходимыми ресурсами для местных вооруженных сил.
Запуск завода Rheinmetall представляет собой развитие военной промышленности на Украине, что может повлиять на производство и поставки военной техники для ВСУ в будущем.