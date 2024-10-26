Российские депутаты высказали недовольство новой моделью Lada Aura, отметив ряд неудобств. Отсутствие задних воздуховодов и другие недостатки стали причиной отказа от покупки.

Новая модель Lada Aura, которая должна была стать гордостью отечественного автопрома, столкнулась с неожиданной критикой от российских депутатов. Telegram-канал Mash сообщил, что парламентарии не готовы пересаживаться на этот седан из-за ряда недостатков, которые могут помешать их комфорту.

Одной из главных проблем стало отсутствие задних воздуховодов. В условиях плотного графика и частых встреч, риск вспотеть перед важным событием вызывает серьезные опасения. Кроме того, удлиненная задняя дверь затрудняет открытие автомобиля на узких парковках, что также не радует депутатов, привыкших к удобству.

Mash также указал на другие недочеты. Например, в Lada Aura отсутствует автоматическая доводка стеклоподъемников, а короткий подлокотник создает дискомфорт во время поездок. Один-единственный USB-порт кажется недостаточным для современных требований, а отсутствие столика для ноутбука и панорамной крыши делает автомобиль менее привлекательным для деловых поездок.

Базовая модель Lada Aura стоит около 2,6–2,8 миллиона рублей, что делает ее выбор важным для тех, кто хочет получить максимум от своих инвестиций. В Кремле сообщили, что в 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить 2,9 тысячи бизнес-седанов Lada Aura, а в будущем эта цифра может вырасти до 8 тысяч единиц в год с учетом спроса. Однако, если депутаты продолжают выражать недовольство, возможно, придется пересмотреть не только объемы производства, но и саму концепцию модели. Обеспечить комфорт и функциональность — задача, которую необходимо решить, чтобы Lada Aura смогла занять достойное место среди автомобилей для чиновников.