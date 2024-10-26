Китайский гигант Xiaomi готовится к важному событию — запуску серии своих новых флагманов, смартфонов Xiaomi 15. Ожидаемая дата выхода назначена на 29 октября 2024 года, и уже сейчас устройство вызывает интерес у пользователей. По предварительным данным, количество заказов на новые модели превысило показатели их предшественника, что свидетельствует о высоком уровне ожиданий.
Серия Xiaomi 15 включает две модели: стандартный Xiaomi 15 и более продвинутый Xiaomi 15 Pro. Хотя слухи о выходе модели Ultra тоже ходят, пока компания официально не подтвердила эту информацию. Важно отметить, что обе новые модели оснащены процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который обещает улучшенную производительность. Это значит, что пользователи могут рассчитывать на более быструю работу приложений и игр, а также на оптимизацию работы системы.
Недавно Xiaomi поделилась тизерами, которые раскрыли дизайн новых флагманов. Оба устройства получили современный внешний вид, а также ряд улучшений в характеристиках. Xiaomi 15 Pro выделяется 2K AMOLED-дисплеем с повышенной пиковой яркостью, что делает изображения более яркими и насыщенными. Внутри устройства разместился мощный аккумулятор на 6100 мАч, что обещает длительное время работы без подзарядки.
Камера также вызывает особый интерес. Новый телеобъектив предлагает 5-кратный оптический зум и 10-кратный гибридный зум без потерь, что позволяет делать качественные снимки на расстоянии. Эти особенности делают Xiaomi 15 Pro настоящим инструментом для фотографов и любителей запечатлеть важные моменты.
С запуском новых моделей Xiaomi также представит серию планшетов Pad 7 и фитнес-браслет Smart Band 9 Pro.