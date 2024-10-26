Xiaomi готовится представить свою новую флагманскую серию смартфонов 15, выход которой запланирован на 29 октября 2024 года. Предварительные заказы на устройства уже превысили рекорды предыдущей модели Xiaomi 14, что предвещает успешный старт.

Китайский гигант Xiaomi готовится к важному событию — запуску серии своих новых флагманов, смартфонов Xiaomi 15. Ожидаемая дата выхода назначена на 29 октября 2024 года, и уже сейчас устройство вызывает интерес у пользователей. По предварительным данным, количество заказов на новые модели превысило показатели их предшественника, что свидетельствует о высоком уровне ожиданий.

Серия Xiaomi 15 включает две модели: стандартный Xiaomi 15 и более продвинутый Xiaomi 15 Pro. Хотя слухи о выходе модели Ultra тоже ходят, пока компания официально не подтвердила эту информацию. Важно отметить, что обе новые модели оснащены процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который обещает улучшенную производительность. Это значит, что пользователи могут рассчитывать на более быструю работу приложений и игр, а также на оптимизацию работы системы.

Недавно Xiaomi поделилась тизерами, которые раскрыли дизайн новых флагманов. Оба устройства получили современный внешний вид, а также ряд улучшений в характеристиках. Xiaomi 15 Pro выделяется 2K AMOLED-дисплеем с повышенной пиковой яркостью, что делает изображения более яркими и насыщенными. Внутри устройства разместился мощный аккумулятор на 6100 мАч, что обещает длительное время работы без подзарядки.

Камера также вызывает особый интерес. Новый телеобъектив предлагает 5-кратный оптический зум и 10-кратный гибридный зум без потерь, что позволяет делать качественные снимки на расстоянии. Эти особенности делают Xiaomi 15 Pro настоящим инструментом для фотографов и любителей запечатлеть важные моменты.

С запуском новых моделей Xiaomi также представит серию планшетов Pad 7 и фитнес-браслет Smart Band 9 Pro.