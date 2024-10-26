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Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
Смартфон Samsung привлекает внимание своим классическим дизайном и мощными характеристиками. Устройство сочетает элегантность и передовые технологии, что делает его настоящим конкурентом на рынке.

Samsung анонсировал свой новый смартфон W25 Flip, который уже успел вызвать бурю эмоций среди поклонников технологий. Этот складной телефон, выполненный в элегантном черном и золотом цветах, привлекает внимание своим дизайном и функциональностью. Задняя панель устройства изготовлена из черной керамики, а логотип «Сердце к миру» добавляет ему уникальности.

Что касается конструкции, то золотая бронированная алюминиевая рамка придает W25 Flip прочность и стиль. Прецизионный шарнир позволяет экрану плавно раскрываться, создавая впечатление легкости и изящества. Основной экран размером 6,7 дюйма и внешний экран на 3,4 дюйма обеспечивают пользователю удобный доступ к приложениям, не требуя постоянного развертывания устройства.

Samsung оснастил W25 Flip 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой 2-кратного оптического зума. Это позволит пользователям делать яркие и четкие снимки. Инновационная система ИИ автоматически регулирует фокус, распознавая лица и тела в кадре. Такой подход делает фотографирование простым и интуитивно понятным.

Не менее интересны и программные возможности нового устройства. Samsung W25 Flip получил обновленную версию виртуального помощника Bixby, который теперь поддерживает многоразовые разговоры с контекстным пониманием. Пользователи смогут управлять функциями устройства с помощью голосовых команд, а также получать интеллектуальные рекомендации и помощь в режиме реального времени.

Смартфон работает на мобильной платформе Snapdragon 8 третьего поколения, что обеспечивает высокую производительность. Аккумулятор на 4000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки, а водонепроницаемость IP48 защищает устройство от влаги и пыли, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни.

W25 Flip также поддерживает двойной режим ожидания с двумя SIM-картами, что позволяет пользователям легко разделять рабочие и личные контакты.

#samsung #смартфон #w25 flip
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