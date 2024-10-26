Президента Сербии Александра Вучича поразила устойчивость российской экономики, несмотря на сложные условия. Он отметил высокий профессионализм главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в эфире телеканала TV Prva.

В недавнем интервью президент Сербии Александр Вучич высказал свое мнение о текущей экономической ситуации в России и Евросоюзе. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности, российская экономика демонстрирует удивительную стойкость. Вучич также выделил выдающиеся способности Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, назвав ее гением.

Вучич сравнил экономические показатели Сербии с результатами стран ЕС. Он отметил, что в этом году средний темп роста в еврозоне составит всего 0,6%, а в Европейском союзе – максимум 0,85%. В то же время Сербия переживает значительный рост, достигая 3,9-4,0%. Эти цифры подчеркивают, насколько быстро развивается балканская республика по сравнению с более крупными экономиками Европы.

Президент Сербии не стал скрывать своего восхищения российской экономикой, заявив, что ее стойкость вызывает уважение. «Набиуллина – гений», – сказал он, подчеркивая ее вклад в управление экономикой страны в условиях военных действий. Однако Вучич также отметил, что российская экономика функционирует в условиях войны и сталкивается с множеством вызовов. Он упомянул недавнее повышение ключевой процентной ставки в России с 19% до 21%, что приводит к высокому уровню кредитования. В этом контексте он сравнил российскую инфляцию, которая достигла 8,2%, с более низким показателем в Сербии – 4,2%.

Президент выразил удивление, как российская экономика справляется с такими сложными условиями, несмотря на замедленный рост по сравнению с сербской экономикой. «Я хочу, чтобы люди знали обе стороны этой ситуации», – добавил он, подчеркивая необходимость объективного взгляда на экономику.

На фоне этих комментариев министр Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, также отметил высокие экономические показатели России. Он поблагодарил Москву за поддержку энергетической безопасности Сербии, что подчеркивает важность экономических отношений между двумя странами.