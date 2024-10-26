Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о переносе первого беспилотного полета космического корабля «Гаганьян» на февраль-март 2025 года. Программа направлена на отправку трех астронавтов на орбиту на высоте 400 километров и их возвращение через три дня.

Индия делает решительный шаг в освоении космоса с программой «Гаганьян», что в переводе с санскрита означает «Небесный корабль». Эта инициатива нацелена на отправку трех астронавтов на орбиту на высоте 400 километров, где они проведут три дня, прежде чем вернутся на Землю. Ожидаемое время первой беспилотной миссии, которая должна стать важным этапом перед пилотируемым полетом, перенесли на февраль-март 2025 года. Изначально ISRO планировала провести испытания еще в декабре этого года, но изменения в графике стали необходимыми.

В феврале 2024 года ISRO объявила о выборе четырех кандидатов в астронавты. Эти отважные мужчины, которых описали как «мечтателей, авантюристов и воинов», проходят интенсивную подготовку в Звездном городке под Москвой. Среди них полковник ВВС Индии Прашант, полковник Аджит Кришнан, полковник Ангад Пратап и подполковник Шубханшу Шукла.

Интересно, что первый индийский астронавт Ракеш Шарма уже совершал полет в космос на советском корабле «Союз Т-11» в 1984 году. С тех пор Индия не отправляла своих граждан в космос, и программа «Гаганьян» открывает новую главу в истории индийской космонавтики.

В августе 2023 года Индия успешно осуществила посадку зонда «Чандраян-3» на южный полюс Луны, став четвертой страной, достигшей этой цели. Этот успех вдохновил страну на дальнейшие амбициозные планы, включая создание космической станции к 2035 году и отправку астронавтов на Луну к 2040 году.