По данным CINNO Research, в третьем квартале 2024 года глобальные поставки панелей AMOLED для смартфонов достигли 220 миллионов штук, что на 25,3% больше, чем годом ранее.

26 октября аналитическая компания CINNO Research опубликовала свежие данные о состоянии международного рынка AMOLED-панелей. В третьем квартале 2024 года поставки этих панелей достигли 220 миллионов единиц, что впечатляет: рост на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Южная Корея по-прежнему удерживает лидерство, обеспечивая 52,4% мировых поставок. Однако, стоит отметить, что это значение снизилось на 2,6 процентных пункта в годовом исчислении. Месячный рост на 0,7 процентных пункта произошел благодаря запуску новых моделей от Apple.

Что касается отдельных производителей, то Samsung Display (SDC) потеряла долю, опустившись до 45,2% с 48,8% годом ранее. Несмотря на это, поставки компании увеличились на 16%.

BOE также столкнулась с падением доли, снизившись на 3,1 процентного пункта до 13,5%. Однако поставки компании все же выросли на 2%. В то же время Visionox продемонстрировала впечатляющий рост, увеличив свою долю на 2,2 процентных пункта до 12,1%. Поставки этой компании взлетели на 53,4%, что говорит о ее успешных стратегиях и инновациях.

CSOT также не отстает, увеличив свою долю на 1,9 процентного пункта до 9,2%. Поставки компании поднялись на 57,7%, что свидетельствует о высоком интересе к их продукции.

Интересно, что гибкие панели составили 76,4% всех поставок AMOLED для смартфонов. Это значение немного снизилось на 2,3 процентных пункта в годовом исчислении, но увеличилось на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Южнокорейские производители по-прежнему занимают ведущие позиции, обеспечивая 57% этого сегмента, однако и конкуренты начинают активно наращивать свои объемы.

Таким образом, рынок AMOLED-панелей для смартфонов продолжает развиваться, и его динамика становится все более интересной. Производители, такие как Visionox и CSOT, показывают, что могут успешно конкурировать с гигантами, такими как Samsung.